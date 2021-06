La Comisión de la Verdad reconoció a las víctimas del secuestro en el Valle del Cauca

Comisión de la Verdad en Cali

En medio de un evento realizado en la ciudad de Cali, la Comisión de la Verdad reconoció a las víctimas del secuestro en el Vale del Cauca. En frente de familias y sobrevivientes de este crimen, característico de la época del conflicto armado en Colombia, aquella entidad dignificó e hizo honor a aquellas personas que han sido víctimas de este flagelo de la violencia en en país. En medio del encuentro, víctimas y familiares hablaron de los momentos difíciles que tuvieron que vivir como consecuencia de este delito que atenta, de acuerdo con la JEP, contra los derechos humanos.

“Buenos días a ustedes familiares y participantes afectados profundamente que vivieron estos secuestros, que conmovieron profundamente a esta ciudad (...) un encuentro como estos me conmueve inmensamente y no puedo menos que sentirme muy tocado por lo que está pasando aquí (...) quisiéramos que este acto, sea un acto de dignificación a su grandeza humana, de cada uno de los que sufrieron, tan profundamente. por este crimen espantoso”, comenzó diciendo Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, en el acto conmemorativo.

Para Roux, el crimen más inhumano, por encima de los que se cometieron en medio del conflicto con las FARC, fue el del secuestro. Aseguró que ‘no fue un error’ como lo argumentaron, en su momento, los miembros de la extinta guerrilla, y que, por el contrario, es un crimen, “no, un error es cuando uno dispara tratando de matar un conejo y le pega a una gallina, eso es un error, por un error uno pide excusas, pero esto es un crimen”.

En su intervención, el presidente de la Comisión recordó lo que se vivió hace unos días cuando Ingrid Betancourt, quien estuvo privada de su libertad en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante poco más de seis años, habló ante la entidad y expresó lo cruel que fue este momento en su vida y la de su familia.

“Por supuesto estamos inmensamente agradecidos, porque para Ingrid encontrarse con sus captores era muy difícil y sin embargo dio el paso, estuvo con nosotros. Ustedes la escucharon y como me decían algunos de ustedes, antes de iniciar la conversación. Ustedes se sintieron representados en ese grito de dignidad expresado con tanta fuerza y con tanta determinación”, recalcó.

En medio del evento, en el que se reconocieron los múltiples daños y males que dejó a su paso el secuestro como una herramienta de hostigamiento en el conflicto armado colombiano, habló una de las primeras víctimas que tuvo espacio en el encuentro: Marcela Betancourt, secuestrada el 17 de septiembre del 2000 por integrantes del Frente José María Becerra del ELN.

“Dar testimonio del dolor y de las pérdidas que hemos sufrido, es la única manera de lograr que estas verdades sean reconocidas y va a ser la única forma de garantizar la no repetición de esta barbarie”, señaló.

A su vez, hicieron parte de la entrega de testimonios Guillermo Solórzano, víctima de secuestro por la antigua guerrilla de las FARC-EP; Isabella Vernaza, víctima de secuestro masivo en la iglesia La María, cometido por el ELN; entre otras personas. Solórzano aseguró que, por estos días, y desde su liberación, trata de reencontrarse a sí mismo y avanzar enn sus objetivos. “En libertad sigo luchando y progreso en mi actividad profesional. Por sentirme útil y productivo y demostrarme que el secuestro no me derrotó, antes me dio valor para saber que la vida es una lucha y el perdón hace parte de ella”, comentó.

Por su parte, Vernaza reveló que “durante esos primeros días de recorrido en el secuestro me encontré de frente con la realidad de nuestro país y me di cuenta de que yo estaba totalmente desentendida de la realidad de Colombia”.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, dentro de su archivo, asegura que entre 1958 y 2016, fueron secuestradas, en el departamento de Valle del Cauca, 1.281 personas. En Cali, entre los años 2000 y 2001, se acuerdo con esa organización, las autoridades judiciales reportaron la privación de la libertad de 52 niños y niñas en hechos cometidos por las FARC-EP y el ELN.

“Yo quiero sinceramente decirles: estamos con ustedes. El dolor de ustedes es nuestro dolor. La razón por la cual existe la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad son ustedes. Nunca más puede volver a pasar esto en Colombia. Como quisiéramos no sentir este dolor tan grande”, enfatizó Francisco de Roux en donde además detalló que, “si bien este es un acto de dignificación de ustedes, yo quiero repetirles algo que es, también, salido del alma. Nadie tiene la autoridad moral que ustedes tienen en el país (...) Ustedes están significando: queremos la paz, independientemente de si votaron sí o no, queremos la paz en Colombia”.





