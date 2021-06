Alerta en Cartagena por fuertes lluvias y tormentas eléctricas

Referencia. Según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, Cartagena vivirá fuertes lluvias durante los próximos dos días. Foto: Alcaldía de Cartagena

Desde hace varias semanas, los fuertes vientos, las lluvias y las tormentas eléctricas en Cartagena han tomado el protagonismo durante la primera temporada alta de 2021. Y, por el fin de semana del 25 al 27 de junio, las condiciones meteorológicas no cambiarán.

Así lo confirmó la Dirección General Marítima (Dimar), adscrita al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), que recalcó un sistema de baja presión que interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical. Este evento, al oeste del litoral Caribe, tendría un mayor impacto en el área marítima de Cartagena, Bolívar; Coveñas, Sucre; y Turbo, Antioquia.

Según un comunicado de la institución, las precipitaciones continuarán todo el fin de semana. “Dentro de las próximas 48 horas, se espera que las condiciones meteomarinas continúen”, expresó el funcionario, quien aseguró que se estará informando a la comunidad en el caso de presentarse novedades.

La autoridad aseguró, en otro trino, que Santa Marta y Barranquilla también podrían ver intensificadas las precipitaciones y, posiblemente, estas acarrearían actividad eléctrica.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió en la mañana del sábado que persisten las lluvias en dicha zona del Caribe colombiano y prevé que las precipitaciones se intensifiquen durante la noche y la madrugada del domingo.

Yolanda González, directora del Ideam, se pronunció sobre la situación y advirtió a las pequeñas embarcaciones que transitan por el centro del mar Caribe. “Para las próximas horas y el fin de semana, se estima que continúe tiempo lluvioso. Las precipitaciones más intensas se prevén para el Golfo de Urabá, sectores de Córdoba, sur de Sucre, sur de Bolívar y el centro del litoral Caribe colombiano”, anotó.

Después de los reportes, según cuenta RCN Radio, se convocó un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastre por las precipitaciones de las últimas horas en Bolívar.

“Hemos podido atender a los municipios en los puntos más críticos; por la vulnerabilidad del departamento al contar con afluentes como el Río Magdalena, Cauca Brazo de Loba, Depresión Momposina, Mojana Bolivarense, Canal del Dique y el Mar Caribe, se convierte en una zona altamente vulnerable por la erosión, que generan los altos niveles de las aguas, que socavan las estructuras que evitan la inundación”, contó José Ricaurte, director de la dependencia.

TransCaribe, sistema de transporte público, también tomó medidas frente a la alta concentración de agua en las calles de la ciudad costera. En el barrio El Carmelo, en el sur de la ciudad, se tomó la determinación de suspender operaciones en el sector a eso de las 6 de la tarde del viernes.

“El nivel del agua en las vías supera el máximo permitido para la operación de nuestros vehículos”, indicó la autoridad en transporte público.

Además, durante esta semana, por las fuertes corrientes de viento, varias casas del barrio El Pozón, uno de los más pobres de Cartagena, fueron afectadas con la pérdida de sus techos.

“Eso fue muy maluco, aquí en lo que más pensábamos era en los niños, porque todo fue muy rápido. El zinc y Eternit volaban como si fueran cometas, y lo peor es que la alcaldía estuvo aquí pero se tomaron unas fotos y luego se marcharon. No ayudaron a nadie”, contó una mujer afectada a Caracol Radio.

Leida Monterrosa, líder comunal, habló con RCN Radio y comentó que los funcionarios del Distrito no pretendían colaborar con el 100% de los daños causados por la corriente de aire. “Los que vinieron, dijeron que eran delegados de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastre de Cartagena, ellos hicieron la inspección y dijeron que Gestión del Riesgo solo le cobijarían el 30% de las pérdidas a las familias, me parece un poco inhumano porque son familias que realmente no tienen para sacar 800 mil pesos que le ocasionaron los dañas a la casa”, narró.

