Sicarios asesinan a un menor de 15 años en Buenaventura

La violencia sigue imponiéndose en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), en el Pacifico colombiano. En la noche de este 24 de junio, las autoridades confirmaron que un joven de quince años, identificado como Jefferson Victoria Sinisterra, murió después de que sicarios le dispararon cuando transitaba el pasado miércoles por el barrio el Dorado, a pocos metros de la entrada principal de la Institución Educativa Simón Bolívar, en la comuna once de la ciudad.

Información preliminar indica que, además de a Jefferson, los sicarios también le dispararon a otros dos jóvenes, de 17 años, en la comuna. Todos cayeron heridos al piso, sin embargo, hasta el momento Victoria ha sido la única víctima mortal del hecho, pues según la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía Nacional, las balas lo impactaron en la región frontal.

Al parecer esta situación no se presentó completamente por sorpresa, pues según la familia de Victoria, el joven había recibido amenazas por parte de grupos armados legales que le ordenaron que se fuera del sector. El joven planeaba salir de Buenaventura, pero finalmente no pudo hacerlo porque no tenía el dinero suficiente.

La Policía y la Fiscalía General de la Nación aseguran que ya se encuentran al frente del caso y la investigación del hecho ya está andando. Hasta el momento no se han revelado responsables y causas concretas de este asesinato.

La seguridad en el Puerto de Buenaventura es complicada, pues este es el séptimo homicidio que ocurre en la ciudad solo en lo que va corrido de junio.

También hay que mencionar que el hecho ocurrió a pesar de que desde el pasado 18 de junio el ministro de Defensa, Diego Molano, se reunió con miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, incluidos los comandantes regionales, así como con representantes de sectores comerciales y gremiales locales.

Durante el espacio, los funcionarios escucharon las dificultades que enfrentan los bonaverenses por cuenta de la violencia y la falta de acceso a derechos básicos. Al final, Molano dijo que sacó cuatro conclusiones fundamentales.

“En primer lugar, sigue la apuesta de desmantelar a la banda de ‘La Local’, esa banda que por el narcotráfico ha afectado en vidas, en tranquilidad, con crimen y con violencia a los barrios de Buenaventura. Nuestra Policía seguirá en el esfuerzo de judicialización y captura de los responsables”, dijo el ministro.

Hay que recordar que, ‘La Local’ es la principal banda criminal del distrito portuario, señalada de varias masacres y, según el comandante de la Policía del departamento del Valle, coronel Jorge Urquijo, principal culpable de los hechos violentos que se registraron en la ciudad durante el momento más álgido del paro nacional. Para combatirla, la policía local recibirá un aumento de 120 uniformados en su pie de fuerza. Estos deberían llegar en los próximos 15 días.

Teniendo esto en cuenta, se anunció que, “se seguirá el trabajo con la alcaldía para desarrollar un plan de seguridad y convivencia de mediano y largo plazo, fortaleciendo las capacidades de policía, dando garantía de seguridad, vinculando a la red de cooperantes y a la ciudadanía en un esfuerzo para garantizar seguridad para todos en el puerto”.

Estas medidas se unen a las de reactivación anunciadas por el presidente de Colombia, Iván Duque, a finales del mes pasado, cuando decidió que designaría a una persona que coordine todos los procesos logísticos para el restablecimiento de los flujos de carga en el puerto, el dragado del mismo, la optimización de sus niveles operacionales y hasta el lanzamiento de líneas de crédito de atención de emergencia, bajo la tutela del Banco Agrario y de Bancoldex.

