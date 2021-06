Salvatore Mancuso y otros exparamilitares dicen que los están amenazando y piden medidas de seguridad

En el marco del proceso contra Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, Salvatore Mancuso detalló las supuestas relaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia con el Estado. Foto: Colprensa

Por estos días se han adelantado algunas audiencias en Justicia y Paz en las que varios exparamilitares han expresado que no están siendo protegidos ni ellos ni sus familias. Entre esos estuvo Salvatore Mancuso, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Los procesados señalaron que han recibido amenazas de muerte constantes por su aporte a la verdad.

Aparte de Mancuso, también estuvo Miguel Posada Castillo, alias ‘Rafa’; Uber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’; Ignacio Fierro Flórez y Jorge Iván Laverde, además de otros. Por su parte el exjefe paramilitar señaló que las personas con las que trabajaba antes se han convertido sus enemigos debido a las declaraciones que han dado sobre su paso por el grupo criminal y los nexos que tenían con ciertas personas y la clase política, además de grupos económicos, conoció El Tiempo.

Además denunció que son más de 4.000 los exparamilitares desmovilizados que han asesinado desde que Justicia y Paz entró a funcionar hace más de 10 años y esas muertes se han dado de maneras violentas como con estrangulamientos, torturas y envenenamiento en cárceles.

De hecho, Mancuso volvió a recordar que a sus abogados los han amenazado y le dijeron que se quedara en Estados Unidos, donde espera que sea resuelto si es extraditado finalmente a Colombia o a Italia. Agregó que hay una recompensa por asesinarlo si llega a Colombia.

El panfleto a los abogados

Los litigantes recibieron un mensaje firmado por las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ en el que les amenazan, al parecer, por permitir que Mancuso llegue a la Comisión de la Verdad. Jaime Paerez, Beatriz Quintero y Nelson Menjura son los nombres que aparecen en el cartel amenazante.

“A las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nos parece una burla esa tal comisión de la verdad y no vamos a permitir que le sigan mintiendo al pueblo, no van a pasar de villanos a héroes”, se lee en el documento refiriéndose a la audiencia que solicitaron a dicha Comisión tanto el exjefe paramilitar como Rodrigo Londoño o ‘Timochenko’ donde, juntos, van a hablar de su versión del conflicto armado en Colombia.

“Lo que está quieto se deja quieto y que MANCUSO se quede donde está”, haciendo referencia a la prisión donde se encuentra recluido en Estados Unidos. El documento lo firma el ‘Estado Mayor’ de ese grupo criminal y, aunque fechada en 2020, se conoció en abril por parte de los abogados. Para esa fecha no había acercamientos entre Mancuso y la Comisión de la Verdad presidida por el padre Francisco de Roux.

Por todo esto Mancuso señala al Estado por no proteger a los desmovilizados y excombatientes y expresó que todo eso se conecta con las actuaciones judiciales frenadas para no develar más crímenes cometidos por altos mandos de la fuerza pública. Según El Tiempo, los exparamilitares dijeron que recibieron chalecos antibalas y un teléfono celular, pero que hasta el momento no les han suministrado nada más.

Por ahora el tan esperado encuentro entre Salvatore y Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, enemigos en la guerra, no se ha podido concretar en la Comisión de la Verdad y esa podría ser una de las razones.

Este encuentro tiene la intención de ofrecer una compresión desde las dos orillas del conflicto armado, entre dos facciones antagonistas que protagonizaron más de 30 años de enfrentamientos, y “arroje elementos que nos permitan avanzar hacia la no continuidad y no repetición”.

