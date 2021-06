Desde el 2 de julio el Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva llenará de música a los visitantes

Imagen de referencia. Pixabay.

La décima versión del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva se llevará a cabo durante la primera semana del próximo mes de julio, y conmemorará los 30 años del fallecimiento de Miles Davis, ícono del jazz estadounidense cuya trompeta llevaba como bandera.

El evento se realizará en forma híbrida, con una presentación virtual de apertura el 2 de julio que llegará a los hogares colombianos a través de la página de Facebook Villa de Leyva Jazz festival desde las 6 p. m. Por otro lado, las actividades presenciales tendrán lugar los días 3 y 4 de julio a las 3 p. m., en la sala de conciertos del Claustro San Francisco de Villa de Leyva.

Además, dentro de las actividades de apertura se están realizando actividades desde el 5 de junio, en alianza con la Escuela de Música Moderna de Chile, como la Conferencia de Gestión Musical y Diplomacia Cultural liderada por Orión Lion, músico y educador chileno con maestría del Berklee College of music. También se realizó el taller de interpretación y creación de técnicas de ensayo que estuvo a cargo de William Rojas, docente de la Universidad Pedagógica Nacional.

Los artistas que harán vibrar con jazz a Villa de Leyva

Como parte del catálogo de artistas estarán Sergio Páramo Quartet y Daniel Bahamón Quartet, en representación de los jóvenes talento; Celecanto, una agrupación comandada por el reconocido músico de jazz Germán Sandoval, además de Mandala, grupo liderado por el contrabajista de la Orquesta Sinfónica Nacional, Carlos Rengifo, y quien tendrá la compañía del icónico percusionista venezolano “El Pibo Márquez” y de Ernesto “Teto” Ocampo, uno de los más importantes arreglistas y guitarristas del país.

Dichos músicos fueron elegidos después de una convocatoria en la que participaron 43 agrupaciones y 170 artistas, y de la que se seleccionaron adicionalmente otros cuatro grupos: Jackson ensamble, La Perla Jazz4, Mapuka Jazz y Quinteto Entre Nos, a los que se les entregó mención de honor e invitación.

Asimismo, la banda Gato Zagarra Jazz Band, liderada por Efraín “El Gato” Zagarra, “primer saxo alto de la Legends of Jazz Big band”, será otra de las agrupaciones invitadas. De acuerdo con El Espectador, “Efraím Zagarra estudió con Gabriel Rondón y en la Escuela Superior de Música de Tunja, así como en Philadelphia PA, con Odean Pope en New York y en la Haya, en Holanda, con Barry Harris. Se destaca su participación en la Philadelphia Legends of Jazz Big Band y con destacados músicos como: Keisa Brown, Frank Bey y Kevin Friesson”.

“La vida nos pone nuevos retos y la reactivación es uno de ellos. Cada vez estamos más cerca del VillaJazz Festival en su undécima versión. La emoción de volver a realizar eventos presenciales, la energía del público y la armonía de la música que contagia todo el recinto. Es por ello que los esperamos este 3 y 4 de julio desde las 3 de la tarde en el Claustro San Francisco de Villa de Leyva”, indicó el festival a través de su cuenta de Instagram.

Los interesados pueden realizar sus reservas a través de la línea +57 3103227072, y asimismo podrán hacer su aporte mediante las cuentas de Nequi, Daviplata, Moviii y Ahorro a la mano, que serán informadas en dicho contacto.

