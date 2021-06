Andrea Valdiri y las fotos de su hija, por las cuales dicen que es idéntica a Lowe León

Han pasado apenas un par de semanas desde que nació Adhara, la hija de Andrea Valdiri y Lowe León, quien a pesar de ser una recién nacida ya ha sido protagonista de un gran número de polémicas entre seguidores sus padres, debido a la mala relación que tienen ambos y la batalla jurídica que libran en la actualidad.

Sin embargo, lejos de las demandas, la hija de la popular bailarina barranquillera se convirtió de nuevo en tema de conversación, desde que su mamá compartió un par de fotografías en las cuales se le ve sonriente y durmiendo.

“Me están creciendo los cachetes”, fue la descripción que acompañó la publicación en la que, según los seguidores de Andrea Valdiri, se demuestra el gran parecido que Adhara tiene con su papá.

“Como cita un viejo y sabio dicho: ‘más parecido que hijo negado’”, “para más rabia le salió idéntica a Lowe León”, “mírale la cara y dinos si no son igualitos” y “ojalá mientras vaya creciendo se vaya pareciendo más a ti”; fueron algunos de los comentarios que recibieron las fotografías.

Otros se han dedicado a cuestionar a ‘La Valdiri’, por haber creado una cuenta de Instagram para su hija, pues advierten que debería respetar la privacidad de la menor. “Tan pequeña y usted ya no hace sino mostrarla en redes” y “qué pecado de esa niña, cero vida privada”, le escribieron en el perfil de Adhara.

Es clave recordar que Andrea Valdiri y Lowe León no terminaron en buenos términos tras concluir una relación que apenas duró 3 meses, pues incluso el día del nacimiento de Adhara el cantante se mostró indiferente y, curiosamente, se dedicó a compartir con sus amigos y la que sería su nueva pareja alrededor del partido entre Colombia y Argentina. Razón por la cual fue objeto de innumerables críticas a través de redes sociales.

Además, los diferentes inconvenientes personales entre la mencionada pareja trascendieron a los problemas legales, luego de la ruptura que tuvo la relación en medio del embarazo y por la cual, desde entonces, se ha discutido sobre los derechos de paternidad que tiene León, entre otras cuestiones.

Todo se dio a conocer en medio de un video de 10 minutos que el cantante publicó a través de sus redes y en el que arremetió contra Valdiri porque, dice, no quiere reconocerle sus derechos como padre. “Hoy quiero sentar este precedente, desde el día uno he estado dispuesto a responder mi hija. Andrea cambió su celular, la mamá de Andrea me bloqueó y contacté a la hermana para decirles que estoy en disposición de dar todo por mi hija”, explicó el cantante en aquella ocasión.

En sus declaraciones también manifestó su deseo de responder por su hija, aunque explicó que hasta el momento Andrea se lo está haciendo imposible.

Por otra parte, se sabe que la afamada mujer atlanticense ha dejado plantado a Lowe León en dos audiencias de conciliación porque, de acuerdo con él, la mujer no tiene ánimos de llegar a un acuerdo ya que sostienen una difícil relación y no se hablan hace mucho tiempo.

Teniendo en cuenta que ya nació Adhara, se espera entonces que el proceso judicial continúe su curso y se resuelva la demanda que Lowe León instauró ante la Fiscalía General de la Nación por delitos de injuria y calumnia contra Andra Valdiri, a quien también acusa de atentar contra su patrimonio por lo que dice son unas “falsas declaraciones” que ha hecho en su contra.