Álvaro Uribe sobre la alcaldía de Claudia López: “es un juego engañoso de palabras y resultados nefastos”

En la noche de este 23 de junio se presentaron nuevos disturbios y alteraciones del orden público en Bogotá, que no dejaron heridos, pero sí graves daños a varias infraestructuras de la capital. Tras los sucesos, reportados en redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe publicó uno de sus controvertidos trinos en el que condenó dicha situación y no desaprovechó para cuestionar, de nuevo, a la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.

El también jefe natural del partido Centro Democrático aseguró que sus “dificultades de opinión” no lo privan de opinar sobre la situación que enfrenta la capital de la República. Por esa razón, calificó con duros términos a la gestión de la Alcaldía de Bogotá, encabezada por una de sus máximas contradictoras.

“La administración de Bogotá es un juego engañoso de palabras y de resultados nefastos”, expresó.

Además, sin mencionar en ningún momento a Claudia López, Uribe dijo que la mandataria “en ocasiones posa de autoridad, para no ejercerla dice proteger a los jóvenes y finalmente permite que vándalos destruyan la ciudad”.

Las críticas de Uribe no pararon allí, en otro trino aclaró que sus “dificultades de opinión” no le impedirán ejercer su punto de vista frente a los mandatarios que supuestamente no ejercen autoridad.

“Mis dificultades de opinión no me privan de pedir que allí donde los alcaldes (alcaldesas) no ejerzan autoridad el Gbno Nal debe hacerlo, a tiempo, para evitar destrucciones como las padecidas en tantos sitios de la Patria”, Uribe en Twitter.

El pronunciamiento del exsenador se da luego de que se presentaron retenciones ilegales de un tractocamión y un bus de servicio público en la noche de este miércoles y se registraran graves desmanes en el portal Suba de TransMilenio.

El tractocamión fue utilizado para bloquear la vía atravesando el vehículo. De acuerdo al reporte de la Personería, fue enviado un equipo de gestores de paz y convivencia con miras a conducir un diálogo que tuviera como fruto el desbloqueo de la autopista.

Por el lado del transporte público, cuatro portales de TransMilenio fueron afectados por disturbios, obligando al cierre temporal de dichos puntos de transporte, lo que produjo desplazamientos a pie de miles de ciudadanos que regresaban a sus hogares.

- Continúa cerrado Portal 80, retorna operación av. Cali

- Continúa cerrado Portal Suba retorno 21 Ángeles

- Portal Américas cerrado, retorno en banderas.

Con la excepción del portal del Sur que fue reabierto antes de la medianoche, los demás portales permanecieron cerrados. Para este caso, su servicio de alimentadores permaneció cerrado hasta la conclusión del servicio.

PELEA URIBE vs. LÓPEZ

La nueva pulla de Álvaro Uribe a Claudia López se sumaría a otra de la larga lista de cuestionamientos que los dos políticos han protagonizado. Uno de los más recientes fue en mayo pasado cuando la burgomaestre dio positivo para covid-19.

Álvaro Uribe le deseó pronta recuperación pero aprovechó para criticarla y dijo que aunque Claudia López es “muy repelente” con él, entiende que la vida humana está “por encima” y por eso le deseó pronta recuperación.

Otro de los capítulos recordados entre los políticos fue cuando en abril, el exmandatario trinó diciendo que a Claudia López “no le rinde” en sus funciones en la Alcaldía de la capital colombiana. El líder del uribismo, quien sigue con el proceso de preclusión por fraude procesal y manipulación de testigos aseguró que: “Hay buenos trabajadores a quienes les rinde, por lo que se nota la alcaldesa de Bogotá dice trabajar mucho pero no le rinde”.

No sobra recordar que el líder del Centro Democrático reavivó la disputa que se gesta desde hace varios años con López tras publicar un mensaje a través de su cuenta de Twitter, atacándola por sus constantes pronunciamientos, usualmente en tono de crítica, sobre la gestión de la pandemia por parte del presidente de Colombia, Iván Duque.

