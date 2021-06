En duda permanencia de Fernando Jaramillo en la presidencia de la Dimayor

Presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo Giraldo. EFE/Dimayor

En este momento la junta directiva y el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se encuentran en una reunión “informal” desde las 10:30 a.m. para definir si Jaramillo debe o no seguir a cargo de la presidencia.

Esta nueva polémica se debe a que el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, dijo, en una entrevista para Caracol Radio, que: “Todo esto parece orquestado para seguir disminuyendo posibilidades de que Millonarios salga campeón”.

Además de sugerir que había algo detrás de todo que no permitía que el club embajador consiguiera la estrella número 16, aseguró que: “Al fútbol lo sigue manejando una mafia oscura, que no quiere que el fútbol cambie para no afectar sus intereses. No quieren que se den esos cambios y nosotros, que lideramos esos cambios, nos vemos afectados”.

Estas declaraciones incomodaron a diferentes directores técnicos de los equipos colombianos, quienes además le recordaron a Gustavo Serpa su cercanía con Jaramillo quien en algún momento hizo parte de la Junta Directiva del equipo bogotano.

Uno de los más se molestó por el tema fue el presidente de Deportes Tolima, Gabriel Camargo Salamanca. Cabe recordar que el cuadro ‘pijao’ es el actual campeón de la Liga Betplay tras ganarle a Millonarios el pasado 20 de junio en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’.

De acuerdo con información del periódico El Tiempo, hubo una reunión entre la máxima entidad de fútbol y los diferentes presidentes. Uno de los presentes le informó al periódico que: “Sí hubo hoy una reunión informal. El presidente, en tono vehemente, hizo una manifestación de incomodidad, por lo que él considera qué hay algunos directivos que le desean que le vaya mal en su gestión para así lograr la salida de la presidencia, pero nadie hizo eco a esas palabras”.

Según esto, luego de la intervención de Jaramillo, no se volvió a hablar más el tema de su continuidad y se aplazó para este martes. En dicho encuentro se siguió una agenda para avanzar en temas como el desarrollo de los torneos en el segundo semestre, el contrato con la firma Genius Sports, la ejecución del presupuesto y otros asuntos jurídicos y de mercadeo.

Uno de los máximos dirigentes que llegó a hablar con El Tiempo dijo que todo este suceso se debe a “los mismos clubes de siempre”, que han manifestado su oposición a Jaramillo, entre ellos, La Equidad, Jaguares, Patriotas, Envigado, Santa Fe y Cortuluá. “Mientras (Carlos Mario) Zuluaga (presidente de La Equidad) no sea presidente, no habrá paz”,.

Las palabras de Gustavo Serpa son una pieza clave en la decisión que tome la Dimayor sobre Jaramillo. “Hubo molestia porque Jaramillo no salió a defenderlos, porque no avisó en su momento que había enviado una carta a la Comisión Disciplinaria para que le abrieran una investigación”, agregó uno de los dirigentes entrevistados por el diario..