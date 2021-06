Daniel Felipe Martínez habla de la posibilidad de ser el líder del Team Ineos en una gran vuelta

Cycling - Giro d'Italia - Stage 18 - Rovereto to Stradella, Italy - May 27, 2021 Ineos Grenadiers rider Egan Arley Bernal Gomez of Colombia and in Ineos Grenadiers rider Daniel Martinez of Colombia action during stage 18 REUTERS/Jennifer Lorenzini

Además de Egan Bernal, ganador del Giro de Italia 2021, uno de los colombianos que más brilló en la competencia fue Daniel Felipe Martínez, también integrante del Team Ineos Grenadiers. El ciclista de 25 años nacido en Soacha (Cundinamarca) no solo se posicionó quinto en la clasificación general, sino que fue una pieza clave para el “joven maravilla” de Zipaquirá en la última de las tres semanas.

Martínez, que llegó al equipo británico este 2021 tras fenomenales actuaciones con el hoy llamado EF Education-NIPPO, se desempeñó como gregario de oro en la etapa 17, el día malo de Egan en el Giro, en la que no solo le marcó el paso para ascender el último puerto de montaña y evitar que Simon Yates le descontara más de 57 segundos, sino que le dio mensajes de aliento, plasmados en una de las fotografías más memorables que quizá puede dejar este deporte.

En contexto: Daniel Felipe Martínez, reconocido como el mejor gregario del Giro de Italia 2021

Tan bueno fue el trabajo de Martínez, el único colombiano que ha ganado el Critérium Dauphiné (2019), que la prensa deportiva lo da como uno de los futuros capos de filas del equipo, quizá no para la próxima Vuelta a España, que al parecer buscará ganar Egan, pero sí más adelante.

El colombiano sufrió su primer día malo en el Giro de Italia, pero la labor de su compatriota fue indispensable para no perder mucho tiempo. Foto: Giro de Italia

Pues bien, sobre la posibilidad de llegar a ser líder del Team Ineos Grenadiers, fue el propio Daniel Felipe Martínez quien habló, en entrevista con Señal Colombia. El pedalista manifestó que en efecto, en algún momento, puede llegar a ser líder, pero que ahora hay algunos aspectos para mejorar.

“Si miramos a mediano y largo plazo, digamos que el equipo ya ha puesto los ojos y se ha dado cuenta que, bueno, hay cosas por mejorar, incluso se puede incrementar el nivel, pero digámoslo que vamos con calma”.

Algunos de los grandes ciclistas de este siglo, como Geraint Thomas, Chris Froome y Vincenzo Nibali, todos tres ganadores del Tour de Francia, tienen entre 35 y 36 años, razón por la cual algunos ven cercano su retiro. Y en ese escenario de renovación en este deporte, es que Daniel Felipe Martínez analiza que puede llegar a figurar como protagonista.

“Hay ciclistas que en ese momento están su auge, están en su mejor nivel, y digamos que los veteranos, bueno, no les quedan tantos años en el ciclismo. Ya el equipo me tiene con esto, espero yo también que me den oportunidad en competencias de una semana, de una gran vuelta”, aseguró.

Palabras sobre Egan Bernal

Acerca de su compañero de equipo, Egan Bernal, el único colombiano en ganar el Tour de Francia, Daniel Felipe Martínez dijo:

“Es una persona que sabe manejar la presión, cogió la camisa muy temprano y la pudo defender muy bien hasta el final. En los días que tuvo la crisis la supo manejar muy bien y supo salir victorioso. Así fue como se ganó el Giro y el equipo sabía que si pasábamos por esas situaciones teníamos que tener calma”.

El deportista de 25 años de edad agregó que, en este momento, “solo queda concentrarme en los Juegos Olímpicos, llegar en la mejor forma allí”. Además de Martínez, los otros ciclistas colombianos preseleccionados para competir en Tokio son Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Sergio Luis Henao, Andrés Camilo Ardila y Sergio Andrés Higuita.

