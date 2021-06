VIDEO: Aída Bossa consoló a Julio César Herrera tras derrota de Millonarios

Este 20 de junio se disputó la gran final de la Liga BetPlay 2021-I, en la que el Deportes Tolima se coronó campeón de la competencia tras ganarle la disputa a Millonarios, cuyos hinchas se mostraron bastante tristes y decepcionados por perder la oportunidad de sumar una nueva estrella a su escudo. Tal y como sucedió con Julio César Herrera.

Desde primeras horas del día, el actor encargado de darle vida a Freddy Stewart Contreras en ‘Yo soy Betty, la fea’, se mostró bastante optimista con lo que podría ser un nuevo título embajador. Incluso, hay grabaciones en las que se le ve ondeando su bandera y besando el escudo, como muestras de su amor por la camiseta.

Sin embargo, sufrió y gritó como todos los seguidores albiazules durante los 8 minutos en los cuales el club ‘pijao’ logró empatar la serie y, posteriormente, ganarla a través de dos goles de Juan Caicedo.

Así quedó en evidencia con una serie de videos que publicó su esposa, la también actriz y cantante Aída Bossa, quien no dudó en registrar paso a paso lo que fue el mal rato que le hizo pasar Millonarios a Julio César Herrera, quien observó el partido con la bandera puesta.

“Les metieron el 1-1 y hasta aquí llegaron las canoas″, comentó la cartagenera de 46 años, mientras se escuchaba a su esposo recriminar los errores en la zaga defensiva de los dirigidos por Alberto Gamero.

Minutos más tarde, se ve cuando Herrera grita enojado por lo que fue el doblete con el cual Caicedo decretó el 1-2 final. “Les zamparon el segundo ¡Pobre hombre!”, añadió Bossa.

Pero como una buena esposa, la mujer conocida por interpretar a Patty en ‘El man es Germán’, demostró su apoyo y respaldo en momentos como estos, en los que más la necesita su pareja. Razón por la cual compartió una última historia con un emotivo mensaje que, además, sirvió como respuesta a una fotografía en la que se ve a Julio César Herrera cuando era un niño, celebrando su cumpleaños junto a varios escudos del club.

“Tengo que confesarles que hoy, después de tantos años de verlos sufrir y algunas veces gozar, me partió el alma verlo recoger su bandera de Millonarios para guardarla. No me aguanté y corrí a darle un abrazo y lloré con él. Abracé al niño (el de la foto), pero ajá, así es el juego ‘Cacha’: unas veces se gana y otras se pierde”, agregó Aída Bossa.