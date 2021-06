Al borde de una tragedia por derrumbe en Medellín

Una emergencia se registra la mañana de este lunes por un derrumbe en Villatina, por poco genera una tragedia luego que un pedazo de una montaña se desprendiera luego de las intensas lluvias en la zona del centro oriente de Medellín. El deslizamiento dejó dos vehículos atrapados y varias viviendas en riesgo. Debido a esta situación se encuentra cerrada la vía que conduce hacia el sector de Caicedo.

Luego de que se produjera el hecho, dos vehículos terminaron atrapados por la magnitud de alud, algunos vecinos de la zona indicaron que tres personas lograron escapar luego de presentarse la emergencia. Sin embargo, ocho familias tuvieron que desalojar sus viviendas de manera preventiva por los constantes movimientos en masa.

Algunos habitantes del sector relatan que lo sucedido fue sorprendente pues al comienzo pensaron que se trataba solo de un accidente de transito y cuando salieron a mirar se dieron cuenta de que era algo más grande.

“Eso fue impresionante, nos encontrábamos en la parte interior de la casa cuando sentí un estruendo y pensé que un carro se había estrellado, un choque, un accidente, cuando abro la puerta me encuentro con esta magnitud, este desastre, que esto ha sido no de ahora, sino tres veces, esto ha sido anunciado, me encuentro con los vehículos que hay ahí aprisionados contra la ventana de la vivienda, evacuamos unas personas que había en la camioneta, que en ese momento pasaba y lo arrojó contra la vivienda de nosotros. El susto fue tremendo”, relató a Noticias Caracol Rodrigo Ossa, afectado.

El ciudadano agradeció que en esta situación nadie resultó herido pero hizo un llamado alas autoridades para que tomen medidas al respecto y no se registre una tragedia.

Otro habitante comentó a Blu Radio que no es la primera vez que esto sucede y que sienten que las autoridades no han solucionado el problema pese a los hechos que se han presentado.

“Hace años sucedió lo mismo, se vino el mismo morro. Esto estaba anunciado. El municipio vino, puso una carpa y ya”, dijo Camilo Ramírez.

Sin embargo, este no es el único hecho que se ha registrado pues el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) dio a conocer a comienzos del mes de junio que, durante las precipitaciones, la línea 123 recibió más de 500 llamadas relacionadas con emergencias. Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (Siata) informó que en la capital antioqueña se reportaron 374 descargas eléctricas durante el fenómeno de la niña que se ha extendido.

Incluso, han dejado personas muertas. El 12 de junio las autoridades de la capital antioqueña informaron que, las fuertes lluvias causaron un deslizamiento en el barrio Enciso, el cual cobró la vida de una menor de 16 años quien quedó atrapada bajo los escombros.

“En la comuna 8, sector del barrio Enciso, se presentó la afectación de cuatro viviendas, una de ellas presentó el desplome de su estructura afectando a cuatro personas que se encontraban en el interior. Una menor de 16 años falleció en el colapso, los padres y el hermano de la joven también resultaron afectados y fueron trasladados a centros asistenciales.”, detalló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Medellín, el capitán Luis Hernández.





