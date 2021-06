Video: ‘La Liendra’ y Dani Duke se pusieron encima oro por 1.000 millones de pesos en Dubai

La pareja de influenciadores Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La liendra’ y Daniela Duke, están de paseo por Dubai, desde donde han aprovechado para hacer un llamativo contenido en sus redes sociales.

Aunque el viaje empezó con percances, ya que según contó Gómez, ambos fueron retenidos en el aeropuerto del país árabe, pronto pudieron salir a disfrutar del exuberante destino, a donde llegaron para celebrar el cumpleaños del influenciador pereirano.

“Les cuento que qué aeropuerto tan extravagante, se los juro. Cuando a uno le dicen que en Dubái hay plata, no están mintiendo. En todos los aeropuertos del mundo hay relojes, pero aquí es tan extravagante que dice ‘Rolex’”, comentó de manera jocosa el joven en su llegada al país que hace parte de los siete Emiratos Árabes.

A su vez, contó que llevaban más de dos días de viaje junto a su novia, la también creadora de contenido, Dani Duke, razón por la cual esperaba darse un descanso en el hotel y arreglarse para disfrutar de la urbe llena de rascacielos y avenidas que se encuentra ubicada en el desierto de Arabia.

Algo que ambos ya empezaron a documentar en sus redes sociales. De hecho, uno de los contenidos que más ha llamado la atención en las últimas horas, fue el que hizo ‘La Liendra’, al recorrer el bazar de oro más grande del mundo.

“Nos pusieron casi 1.000 millones de pesos encima”, contó el joven colombiano y también relató que no compraron nada de lo que los vendedores árabes les ofrecieron.

Asimismo, el influenciador relató a sus casi 6 millones de seguidores en Instagram, que con sorpresa aún no había visto autos deportivos de lujo, “Tal vez hasta ahora no salen o tenían ‘pico y placa’, no sé”, comentó.

'La Liendra' cuenta cómo va su viaje en Dubai.

El creador de contenido contó que iba a volver a realizar blogs, empezando por este viaje que realizará por Dubái, que hace parte de uno de los siete Emiratos Árabes, y en el que buscará compartirles sus experiencias a sus seguidores con relación a sus experiencias en este país.

‘La Liendra’ cumplió 21 años este jueves 17 de junio y ha causado revuelo en las redes sociales al publicar los regalos que ha recibido con motivo de la celebración de uno de los días más especiales en su vida. Pero fue en la noche en la que reveló uno de los regalos más codiciados por los fanáticos del fútbol y que muy pocas personas podrían recibir.

El joven influenciador, que ha detallado de principio a fin su fiesta de cumpleaños ambientada con decoración de ‘Los Simpson’, en la que se pudieron ver rosquillas, cupcakes y hasta barriles de cerveza, recibió una camiseta de la Juventus autografiada por Cristiano Ronaldo.

“Para ‘La Liendra’” se logra leer en la parte posterior de la prenda deportiva firmada por el astro portugués.

Sin embargo, este no fue el único detalle que recibió el creador de contenido por parte del futbolista, pues ‘CR7’ sorprendió enviándole un saludo al quindiano, " ‘La Liendra’, panita. Te mando la camiseta. Chao”, expresó el goleador.

En otro de sus videos, se puede ver a Mauricio Gómez con la camiseta puesta y haciendo la pose con la que el deportista suele celebrar sus goles.

