Por falta de biológicos, suspenden vacunación contra el covid-19 en Bucaramanga

Una adulta mayor es inmunizada en uno de los puntos habilitados para vacunación en Bucaramanga. Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

En las últimas horas, la Alcaldía de Bucaramanga anunció que suspendían la vacunación contra el covid-19 en los distintos puntos habilitados en la ciudad para el proceso, debido a que se agotaron las dosis que tenían disponibles.

“#ATENCIÓN Aplicamos todas las vacunas que teníamos disponibles en nuestra ciudad. Se suspende la vacunación contra el Covid-19 por hoy tras falta de biológicos. Estamos a la espera de que lleguen más para continuar con el proceso de inmunización. ¡Sigamos cuidándonos!”, informó la Alcaldía de Bucaramanga a través de su cuenta de Twitter.

Foto: Twitter Alcaldía de Bucaramanga.

La situación fue confirmada por algunos bumangueses en entrevista con RCN Radio. “Salí priorizada para recibir la vacuna, tenía el tiempo contado para ir a vacunarme porque hoy es mi día de descanso, y nos dijeron que no había vacunas, a parte que nos hicieron esperar, nos dicen que no, por eso pedimos al Gobierno que informen previamente si hay más vacunas o no para que no hagan perder el tiempo a las personas.”, contó un ciudadano en diálogo con la emisora.

Johana Angarita, otra bumanguesa que habló con el mismo medio, relató que también madrugó este sábado a uno de los puntos habilitados para la vacunación en la ciudad para que pudiera ser inmunizada, sin embargo, narró a RCN Radio que, cuando llegó, le notificaron que ya no quedaban biológicos. Ante el panorama la ciudadana hizo un llamado al Gobierno Nacional para que informe previamente la disponibilidad de las vacunas y así “no hagan perder el tiempo a las personas.”

Respecto a la situación, la Alcaldía de Bucaramanga informó en otro trino que, por el momento, en la ciudad solo se estarán aplicando segundas dosis de la vacuna de Sinovac que previamente hayan sido agendadas.

“Estaremos informándole a toda la ciudadanía la reanudación del proceso de vacunación apenas tengamos más biológicos disponibles.”, agregó la administración municipal.

Foto: Twitter Alcaldía de Bucaramanga.

De acuerdo con el último informe dado a conocer por la Gobernación de Santander, al 17 de junio, de las 732.215 vacunas aplicadas contra el covid-19 en el departamento, 493.228 de los biológicos inyectados pertenecían al área metropolitana.

Hornos crematorios en Bucaramanga ya alcanzaron el 100% de su capacidad

Imagen de referencia. En la imagen el Parque Cementerio Fontibón en Bogotá, uno de los lugares donde se ha trabajado incansablemente en el tratamiento de cuerpos de personas fallecidas por Covid-19, así como la atención a los familiares en tiempo de duelo. Foto: Colprensa - Sergio Acero / Archivo 6 de agosto de 2020.

En las últimas horas también se conoció que los hornos crematorios de la capital del departamento de Santander ya colapsaron debido al aumento de muertes por covid-19. Ante la situación, el gerente de Jardines La Colina, José Mauricio Martínez, en entrevista con RCN Radio, aseguró que han tenido que incrementar en un 12% el personal que trabaja en el lugar.

“Pues nosotros en este momento estamos al 100% de nuestra capacidad en el horno, hemos tenido que incrementar nuestro personal de operaciones más o menos en un 10 a 12% para poder dar abasto con las inhumaciones en lotes y también con los demás procesos.”, detalló Martínez a la emisora.

El gerente de Jardines La Colina además contó al medio que, como plan de contingencia, y con el objetivo de evitar una sobreocupación, han tenido que invertir dinero en equipos que permitan la conservación en frío de los fallecidos, de tal manera que haya una “fila de espera hacia el horno.”

De acuerdo con el último reporte publicado por la Gobernación de Santander, a corte del 18 de junio, el departamento registró 2.236 nuevos contagios de covid-19, llegando así a los 168.447 casos confirmados, de los cuales 16.424 se encuentran activos.

El mismo informe señaló que, a la fecha, 1.004 personas se encuentran hospitalizadas a causa del virus, mientras que otras 146.649 ya se han recuperado, y 5.374 han fallecido a causa de la enfermedad.





SEGUIR LEYENDO