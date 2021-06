El embarazo fue planeado: Liceth Córdoba contó detalles del bebé que espera junto a su esposo Lowe León

Tomada de Instagram @adrianadeltoroweddingplanner

Lowe León, cantante costeño, es una de las figuras más polémicas de la farándula colombiana por las diferencias que tiene con su exnovia Andrea Valdiri, quien recientemente dio a luz a Adhara, hija de ambos. Sin embargo, rápidamente, se evidenció que el exparticipante de ‘Factor X’ rehizo su vida con Liceth Córdoba.

Recientemente, se conoció que Córdoba espera un hijo de León y, de forma sorpresiva, salieron a la luz fotos del matrimonio de ambos. Esto, sin conocer pronunciamiento del cantante sobre el nacimiento de su hija con la bailarina barranquillera.

Por medio del Instagram de Córdoba, se conocieron detalles sobre el bebé, la relación con León, las reacciones de la familia y demás situaciones alrededor del embarazo. Por medio de la modalidad ‘Preguntas y Respuestas’, los seguidores de la abogada aprovecharon para indagar sobre la llegada de la criatura.

En primer lugar, una de las personas preguntó por qué no se había referido a la polémica con la bailarina. “La gente feliz y productiva no tiene tiempo para pasar la vida aclarando constantes mal entendidos, sentimientos heridos, egos dañados, no hay tiempo. Avancemos”, dijo la abogada.

Foto: Instagram de Liceth Córdoba

Posteriormente, le preguntaron si habían planes de darle un hermano al hijo que está en camino. “Sí, queremos”, respondió.

Sobre los nombres que tienen planeados, Córdoba aseguró que, tal como el cantante, si es niño se llamará Luis Eduardo. “Si es niño llevará el nombre de su papá. Pronto les contaremos, gracias por tanto cariño”, expresó, quien quiere tener un varón mayor. En preguntas más privadas, Liceth reveló que el hijo fue planeado “y con amor”.

Foto: Instagram de Liceth Córdoba

“¿Por qué tú siempre publicas cosas de tu relación con Lowe y él no?”, fue una de los cuestionamientos que recibió de un seguidor anónimo, para lo que la mujer embarazada respondió: “Yo publico lo que quiero en mi red social. Él tiene la misma libertad. Yo a veces ni siquiera me entero [de] lo que él sube”.

También, a diferencia de Lowe, es el primer hijo de Córdoba. Además, confesó que, en años anteriores, sufrió una pérdida de bebé a las 7 semanas de gestación. Sobre si León sería buen padre, la abogada mostró que tiene toda la confianza de que así será: “El más amoroso, apasionado y responsable”.

Sobre si la familia de Córdoba aceptaba al polémico León, la abogada aseguró que “lo aman”.

Foto: Instagram de Liceth Córdoba

Finalmente, describiendo su relación con el cantante, demuestra que el hombre ha sido una buena pareja y futuro padre. “Este hombre es mi mejor amigo y alcahueta”, respondió.

Pulla de ‘La Valdiri’ a Lowe León por el Día del Padre

“Quiero dar mis felicitaciones hoy a todos los padres del mundo. A todos los papitos bellos y hermosos, a los responsables y amorosos que están ahí dándole la papita y la comida a sus hijos, a su familia, y que se preocupan por ellos. A todos esos hombres los amo y los llevo en mi corazón”, comentó la bailarina barranquillera a través de su perfil de Instagram, en el que cuenta con 6.3 millones de seguidores.

De inmediato, los seguidores de la relación entre ambos reconocidos personajes no dudaron en comentar su pronunciamiento y dicen que, a pesar de no haber nombrado a su expareja, es evidente que parte de sus palabras están dedicadas a él.

“Me suena a dardo para Lowe”, “con tremenda mamá, esa niña no necesita un padre como esos” y “no le eches más leña al fuego, es perder tiempo con un irresponsable”; fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de Valdiri, el cual fue difundido por usuarios en redes sociales dedicados a compartir los más íntimos detalles sobre la vida de los famosos.

SEGUIR LEYENDO: