Distrito niega colapso de los crematorios en la capital colombiana

Luego de que un trabajador del área de funeraria de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) se refiriera a la posibilidad de colapso de los hornos crematorios públicos de Bogotá, por cuenta del alto número de muertos relacionados con el covid-19, el distrito dijo que todavía existe espacio para realizar esta labor.

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, negó que se haya excedido la capacidad de los crematorios de la ciudad y sostuvo que todavía hay espacio suficiente para atender la emergencia.

No estamos en ningún caso con una capacidad copada. Tenemos capacidad todavía para la disposición final de fallecidos tanto en cremación, como en inhumación, pero adicionalmente tenemos contenedores de frío en los que aún hay disponibilidad. Pese al pico epidemiológico actual, nuestra capacidad para disponer restos mortales en Bogotá es completamente suficiente.

Agregó además que, “el Distrito cuenta con 13 hornos crematorios, de los cuales siete son privados y seis públicos. Estos últimos tienen una capacidad para cremar entre 96 y 108 cuerpos diarios”, y “de ser necesario, se cuenta con ocho contenedores refrigerados, con capacidad de albergar en total 360 cuerpos”.

El funcionario dijo que este 17 de junio había en los contenedores de la Uaesp albergados 200 cuerpos que están listos para ser atendidos, y aunque reconoció congestión, sostuvo que existe “la capacidad suficiente de almacenamiento en los contenedores refrigerados”.

Además, dijo que el servicio de cremación es dinámico y opera en forma de fila, por lo que se amplió la capacidad de almacenamiento para avanzar con la disposición de los cuerpos.

Sostuvo que el Ministerio de Salud ordenó desde el año anterior la posibilidad de inhumar los cuerpos de personas fallecidas por el covid-19, por lo que el distrito viene expidiendo licencias de inhumación para fallecidos por esta enfermedad desde 2020.

En Bogotá las cifras de contagio por covid-19 preocupan, pues a la fecha ya hay 1.124.977 de casos confirmados en la ciudad desde que empezó la pandemia. Por esto el ministro de Salud, Fernando Ruiz, entregó un reporte general que evidencia la gravedad de la situación, y de la cantidad de contagios y de fallecimientos que mantienen al país en una situación crítica. Para Ruíz el paro nacional ha sido un punto de quiebre en el aumento masivo de contagios de la enfermedad.

En una entrevista con Caracol Radio, el ministro explicó que el tercer pico de la pandemia empezaba a comportarse de una manera más nivelada, y a la baja, antes del 28 de abril, sin embargo, desde esa fecha, cuando se vivió la primera jornada del paro nacional, todo empeoró y según sus cálculos, incluso, habló de un pico dentro el tercer pico. “Nosotros veníamos bajando, pero este tercer pico y a partir del 28 de abril y el 5 de mayo se comienza a incrementar y a generar un segundo pico dentro del pico”, describió.

Desde hace ya varios días, las cifras de personas fallecidas a causa de coronavirus en Colombia superan las 500 diarias, incluso, el pasado martes, se registró una cifra cercana a los 600 decesos (599). Bogotá, para Ruiz, es la zona que más presenta afectaciones relacionadas a la enfermedad que llegó a territorio nacional durante el primer semestre de 2020.

“La ciudad más afectada en este momento es indudablemente Bogotá (...) tiene una positividad por encima del 40 % (...) es decir, que el 40 % de las muestras que se toman salen positivas. Eso nos indica que ya existe un hipercontagio en la ciudad. En este momento, cualquier medida que se haga va a tener muy poco efecto realmente, porque ya el contagio está dado”, advirtió Ruiz en su diálogo con la emisora que también aseguró que en las demás ciudades del país hay “estabilidad y tendencia a la baja”.

Para Ruiz, lo que queda por hacer es aumentar la rigurosidad en el distanciamiento social, y " esperar un poco a que las cifras de la ciudad se atemperen, lo cual esperamos que se dé en las próximas semanas”, añadió. Sin embargo, a pesa de lo preocupante de la situación, según Ruíz, esta no es una situación que solo se viva en territorio nacional, por el contrario, recordó que en otros países se vive algo similar, “esta es una situación muy particular, pero no es solo en Colombia: mire Argentina; o Chile, que entró en una cuarentena a pesar de estar por encima del 50 % de niveles de vacunación”.

En la entrevista con ese medio de comunicación, el ministro hizo particular énfasis en la polémica de la espera a la que deben someterse algunas personas para recibir su segunda dosis de la vacuna de su esquema de inmunización. Según explicó, en casos como la vacuna Pfizer, la estrategia es aprovechar la inmunidad que aporta que, para una sola dosis es del 80%, y para dos vacunas del 92 %, y así aprovechar para vacunar a la gran mayoría de la población. Argumentó que esta estrategia se ha venido utilizando en Francia; Dinamarca; Reino Unido; Canadá; Noruega; y otros países.

