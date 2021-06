Correcaminos, el ladrón que sale a correr con los productos hurtados y tiene azotado al comercio en Bogotá

La inseguridad en Bogotá sigue siendo el pan de cada día y cada vez se conocen más historias de ladrones que se ingenian cuestionables maniobras para robar y quitarle la tranquilidad a los ciudadanos. Esta vez, las autoridades alertaron del conocido ‘Correcaminos’ o ‘Flash’, un criminal que entra a los negocios, toma lo que quiere hurtar y sale a correr, haciendo reprochable alusión a su pseudónimo.

Noticias Caracol reveló un video donde se observa al criminal llegar a un almacén de ropa en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, mientras que la vendedora y la administradora lo atienden. El ‘correcaminos’ se interesa por algunas camisas y otras prendas, tan pronto ve la oportunidad agarra lo que no le pertenece y sale a correr con los productos sin pagar.

Los ciudadanos advierten que esta maniobra la utiliza en varios establecimientos comerciales de ropa, comida y calzado.

El informativo en mención entrevistó a la víctima del barrio Venecia, quien dijo que el sujeto se hace pasar por un cliente normal, solicita los elementos más caros y ante el mínimo descuido comete el hurto.

Además, narra la comerciante, el ‘correcaminos’ le robó dos chaquetas con valor de $400 mil pesos y un jean de $200 mil.

El noticiero también aseguró que el criminal no actúa solo. Cuando sale a correr con el botín, cuadras más adelante lo espera uno de sus cómplices, quien se traslada en una moto, lo que le facilita al ladrón huir sin pasar desapercibido. “Fuera de la tienda, a unos 10 metros, estaba su cómplice esperándolo y así fue como nos robó”, dice la mujer, dueña del establecimiento comercial.

MÁS INSEGURIDAD EN LA CAPITAL

La ciudad también ha sido víctima de otros hechos delincuenciales. Por ejemplo, esta semana se conoció la desarticulación de una banda conformada por tres hombres y una mujer que hacían parte de la estructura delincuencial de Los Tura, que se dedicaba a atracar taxistas en la localidad de Bosa, en el sur de la capital colombiana. La estructura delincuencial fue desarticulada en la madrugada del martes, luego de que fueran capturados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá.

El golpe a la banda se dio luego de que los uniformados fueron alertados por los residentes del sector en el que la banda había perpetrado su último robo.

“En la localidad de Bosa, gracias a la información de la comunidad se logra la desarticulación de una banda dedicada al hurto de taxistas, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia cuando cometía hurto a un taxista con arma blanca”, informó la coronel Angelica Diaz, la Oficial de Inspección de la Policía, que estaba a cargo cuando ocurrió el hecho.

Igualmente, durante el pasado puente de fin de semana, Michael Romero, de 30 años fue víctima del hurto de su bicicleta luego de que salió en ella a montar en Bogotá, para asistir al Gran Fondo Nairo Quintana.

En horas de la tarde y de regreso a su casa, luego de una gran jornada de entrenamiento, dos sujetos lo abordaron en el barrio Bosques del Pino, en la localidad de Usaquén, donde en video quedó evidenciado el robo de su bicicleta, la cual tiene un valor aproximado de 9 millones de pesos.

“¡Nos robaron la tranquilidad! la situación de inseguridad se salió de las manos. Después de haber hecho una excelente participación en el @gfnairoquintana de sentirme felíz con las sensaciones más allá del resultado, todo se convirtió en amargura al querer volver a casa. Mis compañeros que me trajeron me dejan cerca a mi lugar de residencia, me desplazo a la misma y a metros de llegar me amenazan y golpean con arma de fuego”, relató el joven.