Alcalde de Cali dice que bloquear “es precioso” y en Twitter no se la perdonan

No le paran las controversias al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien ha sido objeto de críticas desde varios sectores de la opinión pública por su gestión durante el paro nacional. Esta vez, tuvo un lapsus en Twitter que sus contradictores no dejaron pasar y se lo cobraron con duros cuestionamientos.

El mandatario vallecaucano fue tendencia en la noche de este jueves 17 de junio luego de que dejó un particular comentario relacionado con los bloqueos en las vías del país.

“Bloquear es un derecho precioso”, trinó Jorge Iván Ospina hacia las 10:25 p.m., mensaje que rápidamente se viralizó en la red social y que el alcalde borró de su perfil para salvarse de las críticas. Sin embargo, no lo logró.

Varios internautas, principalmente de Cali, tomaron captura de pantalla del tuit del burgomaestre y lo cuestionaron por la difícil situación de orden público que la capital del Valle del Cauca ha enfrentando desde que iniciaron las protestas sociales en abril pasado.

Los ciudadanos aseguraron que el pronunciamiento del alcalde era “nocivo”, aún más, cuando varias vías del país han sido bloqueadas, lo que ocasionó desabastecimiento de comida, alimentos e incluso muertes, pues en algunas ocasiones no han dejado pasar ambulancias, que han terminado en lamentables desenlaces.

Pues bien, tras las duras críticas que enfrentaba el gobernante de los caleños, este volvió a referirse al tema, rectificó su publicación, pero no se disculpó ni aclaró el impase que tuvo en la red social, donde tiene casi 170 mil seguidores, y dijo: “Bloquear en Twitter es un derecho precioso, solo en Twitter”.

Uno de los principales críticos del alcalde y quien no dejó pasar desapercibido el lapsus del mandatario fue el congresista Christian Garcés, oriundo del departamento vallecaucano, quien compartió el trino eliminado y le dejó una pulla al mandatario capitalino: “Mientras estábamos en pleno Consejo de Seguridad y el presidente Iván Duque expresaba a la gobernadora Clara Luz Roldán y al alcalde de Cali, Jorge Ospina y a las fuerzas militares que el bloqueo era ilegal y no negociable, Jorge Iván Ospina publica trino y lo borra. ¿Equivocación o mensaje subliminal?”, dijo el representante. Otros internautas dejaron mensajes como:

“El Alcalde @JorgeIvanOspina no tiene la culpa en odiar la #FuerzaPública, tampoco en apoyar #Vándalos y criminales que bloquean #Cali, los únicos y verdaderos culpables son los que eligieron al hijo de un bandido, sabiendo que fue levantado odiando los buenos y amando los malos”; “La lengua no es traicionera, solo trasmite lo que se siente, lo que se escribe y en este caso lo que se ordena”; “No señor alcalde, esto no justifica lo demás. No se lave las manos. Renuncié por el bien de nuestra ciudad”; “Para qué maquilla lo que escribe”.