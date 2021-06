Margarita Rosa reitera que no participará en la política colombiana: “es un espectáculo deprimente y vulgar”

La actriz Margarita Rosa de Francisco volvió a dividir opiniones tras sus posturas políticas. Sin embargo, una vez más reiteró que no desea participar en ningún cargo de elección popular, no sin antes arremeter contra los actuales mandatarios.

En su Twitter, donde la famosa intérprete es muy activa y opina de diversos temas coyunturales, sobre todo políticos, habló de lo que ella llamó ‘dinámica electoral’ en la que aseveró que no quiere participar.

Recordemos que Margarita ha sido uno de los personajes que más han sonado para ser la fórmula vicepresidencial del líder de Colombia Humana, Gustavo Petro. Incluso, hay fanáticos de la también cantante que le piden que se dispute un escaño en las elecciones parlamentarias de 2022.

Pues bien, de Francisco aseguró que la dinámica antes mencionada es para ella “un espectáculo deprimente, un juego barato del cual participaré funcionalmente como ciudadana, pero asqueada, de todos modos”.

De igual manera, dejó en claro que analiza la política desde la filosofía -arista del conocimiento de la cual es estudiante- y de la que considera su “lugar predilecto”.

A sus seguidores, tal parece, que esta vez les gustó su posición política, pues coincidieron con ella en lo “dañada” que está la política en Colombia. Por lo menos, así se lo hicieron saber en las respuestas al trino: “Es vulgar, desgastante y asqueante la política, si son partidos tradicionales, es motivante la política cuando al juego hegemónico entran las terceras fuerzas (En una democracia, porque en una dictadura las matan, eliminan o desaparecen)”; “Así es, Margarita, todas las discusiones filosóficas terminan reducidas a depositar un voto que puede estar manchado de sangre o pudo haber sido comprado. Es macabro”, escribieron los internautas.

Recordemos que Margarita ha sido el centro de la opinión pública por sus posturas políticas. Primero, se peleó con su colega y amiga Amparo Grisales, quien le envió duras críticas por apoyar el paro nacional y los ideales progresistas; luego, le respondió a un seguidor que la cuestionó por tener pensamientos “comunistas”.

Todo comenzó cuando la actriz publicó un video el pasado 1 de junio en su cuenta de Twitter, en el que aparece una habitante de Facatativá denunciando que en el municipio la fuerza pública estaba haciendo uso de armas que podían atentar contra la vida de los manifestantes que se han movilizado de manera pacífica.

“Yo quiero servirle de megáfono a esta valiente mujer”, escribió Margarita Rosa de Francisco en su red social adjuntando el video de la denunciante.

Tras la publicación del video, un tuitero, identificado en la red social como David Grijalba, criticó la grabación compartida por Margarita y le señaló que el capitalismo es la solución que necesita el país ante la crisis social que está atravesando y no el comunismo. “En lugar de la izquierda, mejor una política libertaria de derecha con autoridad, orden, bajos impuestos, apoyo a emprendedores, empresas, negocios. El capitalismo es la solución a la pobreza, el comunismo es la puerta a la pobreza. La izquierda destruye”, señaló Grijalba en su cuenta de Twitter a la actriz colombiana.

De Francisco no dudó en contestarle y precisó que la denuncia no tenía nada que ver con el comunismo, sino por el contrario, de justicia social, de hacer valer los derechos fundamentales de los colombianos.

“¿Quién está hablando de comunismo? no repitan más esa idiotez. Estamos hablando de justicia social, nada más. Hagan toda la plata que se les dé la gana, pero no a costa de robarle derechos fundamentales a la gente. No joda, qué terquedad”, expresó Margarita Rosa de Francisco en su red social.