Mábel Cartagena presumió la vista al mar Caribe que tiene desde su nueva casa

Mábel Cartagena es una de las celebridades con mayor reconocimiento entre los amantes de la televisión nacional, entre otras cosas, por haber presentado durante mucho tiempo el programa ‘El lavadero’, de RCN Televisión. Motivo por el cual, su vida personal es de bastante interés para las millones de personas que le siguen en redes sociales, desde las cuales confirmó que tomó la decisión de mudarse de Cali.

Así entonces, la presentadora de 38 años compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de videos en los cuales deja ver algunos de los espacios que disfrutará junto a su familia en esta nueva casa, ubicada en su natal Barranquilla, muy cerca al mar Caribe.

“Ahí les comparto que está lloviendo y mira tú el mar lo bonito que se ve ¡Qué lindo! ¡Celébralo ‘quillita!”, comentó Mábel Cartagena, quien de paso también mostró la vista que tiene de un espectacular paisaje desde la habitación principal que es donde pasará las noches junto a su esposo.

En el resto de videos publicados por la popular empresaria y figura de las redes sociales, se puede ver que se trata de una propiedad de gran tamaño, la cual cuenta con varias plantas y amplias habitaciones en las que predomina el color blanco. Tiene, además, varias salas de estar, una espaciosa cocina con mesón negro, unas características esculturas a la entrada, un jardín al fondo del primer piso y una tremenda terraza en el último.

“Me encanta esta casa, mami”, mencionó uno de los hijos de la ‘Flaky’ mientras ella hacía el recorrido por el lugar. Sin embargo, a pesar de la felicidad que puede representar para alguien el hecho de comprar una nueva casa y tan lujosa, es evidente que a ella todavía le tiene bastante consternada su repentina mudanza de la capital del Valle del Cauca.

Cabe mencionar que Mábel Cartagena se fue de Cali tras ser objeto de injurias y comentarios de odio en los que le reprocharon haber pausado su labor en redes sociales por considerar que, durante el paro nacional y la tensa situación que se vive desde entonces, no era pertinente publicitar desde estas plataformas. A través de un video que colgó en sus redes hace un par de semanas, explicó lo que sucedió porque, según ella, “quería aportar un granito de arena”.

“He tenido que ver mensajes donde me dicen que no regrese a Cali porque huí, porque abandoné el barco, me han llamado rata, ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que hemos tenido que recibir y yo me doy cuenta que hay mucho odio y rencor, pero eso yo nunca comparto en mis redes” advirtió.