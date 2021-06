Jugadores respaldan al técnico de Colombia, previo al partido de Venezuela: “Rueda ha hecho que este grupo retome la alegría”

La selección de Colombia le ganó a Ecuador por el mínimo marcador, en la primera fecha de la Copa América. - Federación Colombiana de Fútbol.

Este martes la selección de Colombia realizó una rueda de prensa donde varios jugadores hablaron sobre el manejo que les está dando al equipo Reinaldo Rueda, los comentarios sobre la ausencia de James Rodríguez y lo que se viene mañana en el partido contra Venezuela por la segunda fecha de la Copa América.

Por su lado, William Tesillo, que debutó por el certamen continental ante Ecuador, confesó que Rueda ha sido muy claro con las órdenes. “Nunca había trabajado con el profe Rueda, la parte humana ayuda mucho, es uno más de nosotros, habla de su experiencia, se sienta con uno a hablar y genera tranquilidad y confianza. Estamos trabajando mucho en la tenencia y presión tras pérdida, esperamos poder aplicarlo en la Copa para llegar a instancias finales”.

Además, aprovechó el espacio para mandar un mensaje a los colombianos y decirles que se debe siempre buscar la unión. “No es una situación fácil, pero siempre intentamos dar una alegría para que el pueblo colombiano se una. Nuestras oraciones y pensamientos van guiados a eso, a la unión del país, porque también nos duele. Buscamos aportar el granito de arena para la unión del pueblo colombiano”.

Cuando fue el turno de Luis Fernando Muriel, quien ha sido uno de los jugadores destacados, confesó que no tiene problema jugar con cualquiera de los demás delanteros que fueron convocados a la selección. Recordemos que dentro de los atacantes está Miguel Ángel Borja, Duván Zapata, Rafael Santos Borré y Alfredo Morelos.

“Puedo jugar con cualquier delantero de los que están en la selección. Por mis características de venir a recibir, de tirarme un poco a los costados, de tener esa movilidad, puedo jugar bien con cualquiera de los que están en este momento en la concentración. Tenemos varias alternativas y estamos trabajando de la mejor manera. Creo que de esa manera vamos a crear un gran equipo que pueda, en el futuro, conseguir grandes cosas”.

El delantero del Atalanta también habló sobre su próximo partido, el cual será contra la selección de Venezuela y explicó que siempre busca dar lo mejor de él. “Venezuela es un equipo que deja jugar un poco más. Yo me preparo siempre de la mejor manera, siempre quiero jugar, siempre quiero estar, tratar de encontrar los espacios libres, recibir, estar siempre bien ubicado y a partir de allí dar siempre lo mejor de mí, aportarle a la Selección en el juego, tratar de marcar goles y conseguir esa victoria que prácticamente nos dejaría en la otra ronda”.

Juan Guillermo Cuadrado, quien fue uno de los salpicados dentro de la polémica de James Rodríguez, le solicitó a la prensa que no cambiaran las cosas sobre los comentarios que había realizado luego de finalizar el partido de Colombia Vs. Ecuador.

“No tergiversen las cosas porque no son así. James más que un compañero es un amigo y lo sabe. Si vio la entrevista, sé la forma en la que él pudo contextualizar todo, porque él ha estado acá. Quería manifestarles que realmente no tuvo que ver nada con James y esperamos que nuevamente pueda estar en esta gran familia”.

Por último, reiteró que lo más importante es que todos estén unidos por la selección en esta Copa América. “El cambio va en cada uno de nosotros, en lo que esté en nuestros corazones, cada uno puede poner un grano de arena y lo podemos lograr, obviamente apoyando, en unión, porque si estamos unidos por la Selección, por Colombia, Dios puede respaldar”.

