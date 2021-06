Esta es la racha de más de cuatro años que tiene Tolima enfrentando a Millonarios por liga

Deportes Tolima llega a la final de la Liga Betplay 2021-I con un invicto favorable frente a Millonarios. Fotos: Colprensa.

Millonarios y Deportes Tolima se medirán en la final de la Liga Betplay. El compromiso de ida será este jueves 17 de junio en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 7:00 de la noche hora local. El ‘Embajador’ viene de eliminar al Junior de Barranquilla en semifinales, mientras que el cuadro ‘Pijao’, a La Equidad.

Las estadísticas son tan solo una agregado más en la previa de los partidos, y en este caso, marcan una tendencia favorable para el equipo dirigido por Hernán Torres: la última vez que Millonarios lo derrotó en la liga fue hace más de cuatro años, el pasado 22 de febrero del 2017. En aquella oportunidad, el equipo bogotano se impuso 3-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín con un doblete de Harold Mosquera (23’ y 57’) y un tanto más de Ayron del Valle (37’).

Desde entonces han pasado siete partidos en los que Tolima se mantiene invicto frente a Millonarios con tres victorias y cuatro empates (nueve goles a favor y cinco en contra). Y para abarcar la derrotas más reciente del ‘Vinotinto y Oro’ en su estadio contra el ‘Embajador’, debemos remontarnos hasta el 25 de mayo de 2013: los ‘Albiazules’ vencerían 2-1 gracias a las anotaciones de Erik Moreno (18’) y Fredy Montero (45+3′); en el local descontaría Andrés Andrade (77’).

En el más reciente partido entre ambos, disputado en el marco de la fecha 17 de la actual Liga Betplay, ocurrió un empate sin goles en El Campín (3 de abril).

Rendimiento general de los equipos:

Deportes Tolima culminó la fase del ‘todos contra todos’ en la quinta casilla tras haber sumado 30 puntos. De los 18 partidos que debió disputar en dicha instancia, ganó ocho, empató seis y perdió cuatro, números que lo dejan con un rendimiento del 54,54%. En los play-offs, eliminó a Deportivo Cali en los cuartos de final por un marcador global de 3-2; y posteriormente, haría lo propio frente a La Equidad en semifinales, donde se impuso nuevamente por 3-2 en el compilado.

En la otra orilla, Millonarios terminó el ‘todos contra todos’ siendo cabeza de serie, ya que fue tercero con 33 unidades: diez victorias, tres empates y cinco derrotas fueron sus resultados de cara a los partidos de eliminación directa (rendimiento del 60,61%). Para los cuartos de final le tocó América de Cali, a quien venció 2-1; luego, con Junior en ‘semis’, se terminaría imponiendo por 4-3.

El compromiso tendrá un ingrediente especial es que, por un lado, el técnico de Tolima, Hernán Torres, fue campeón con Millonarios en el Torneo Finalización 2012; mientras que Alberto Gamero, hoy estratega de los ‘Embajadores’, levantó en el pasado un par de títulos con el ‘Vinotinto y Oro’: Copa Colombia 2014 y Torneo Apertura 2018.

Los técnicos palpitan la final:

Torres manifestó este martes 15 de junio en declaraciones a El Alargue de Caracol Radio que tiene un gran recuerdo de la hinchada ‘Embajadora’, y respetó a su rival de cara a la llave final por el gran rendimiento que ha mostrado: “Millonarios viene con un gran performance, que ya se consolidó en el proceso de año y medio del profe Gamero, tiene jugadores jóvenes pero de mucha experiencia en el fútbol colombiano, algunos han sido campeones”

Más allá de las lesiones, el estratega nacido en Ibagué, rescató el trabajo de su equipo pese a tener varios lesionados sobre la marcha: “Ha sido un torneo raro y en el Tolima hemos tenido todo tipos de problemas, pero estamos en la final y con mucho amor propio, hemos salido adelante. Tenemos un gran grupo y vamos a pelear para ser campeones”.

Hernán Torres, director técnico del Tolima. EFE/ Hernan Cortez/Archivo

Por su parte, Gamero, en entrevista con Planeta Fútbol de Antena 2, no tiene dudas de que los ‘Embajadores’ merecen estar en esta instancia: “Jugarán dos equipos fuertes. Ambos hicieron buen trabajo. Con tantos inconvenientes que se han presentado en el camino, Millonarios hoy se merece jugar esta final contra un gran rival como el Tolima”.

Y por último, el samario confirmó que el defensor Andrés Llinás no estará disponible para el encuentro de ida por covid-19 y, sumado a la expulsión de Breiner Paz en el último partido contra Junior, su defensa sufrirá modificaciones: “El fútbol no tiene misterio. Seguramente va a jugar Vega y Andrés Murillo porque no tenemos más. Para qué vamos a decir mentiras. Lo más seguro es que Vargas no alcance a recuperarse, pero esperamos una pronta mejoría de Llinás a ver si alcanza a jugar para el día domingo”.

Alberto Gamero disputará una nueva final como técnico en el fútbol colombiano.

