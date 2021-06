David Lemos es el nuevo delantero del América de Cali, un fichaje realizado sin director técnico

David Fernando Lemos será el nuevo delantero de los Diablos Rojos para el segundo semestre del 2021. - Twitter América de Cali @AmericadeCali.

El América de Cali hizo oficial su primer fichaje para el segundo semestre de la Liga BetPlay. El nuevo contrato es el delantero David Fernando Lemos, quien llega procedente desde el Once Caldas.

Lemos llega como la primera propuesta del proyecto de Juan Carlos Osorio en el cuadro escarlata. Aunque el entrenador risaraldense aún no ha firmado contrato con los Diablos Rojos, Tulio Gómez anunció que este miércoles, a las 11:00 a.m., se llevará a cabo la presentación oficial de Osorio.

En un principio, se dijo que la razón por la cual el entrenador no había firmado su contrato con el cuadro escarlata era porque no estaba 100% convencido con el proyecto deportivo del equipo. Pero con la llegada de Lemos es el primer paso para la restructuración de la escuadra de la cual saldrían jugadores como Rafael Carrascal, Yesus Cabrera y Duván Vergara, aunque todavía no hay anuncios oficiales.

El equipo caleño anunció la contratación del delantero este martes por medio de sus redes sociales con varios videos y mensajes: “América anuncia su primera contratación, se suma al frente de ataque el jugador David Fernando Lemos como refuerzo para la siguiente temporada. ¡Bienvenido a la familia Escarlata!”.

Lemos, de 25 años, ha jugado toda su carrera profesional en el Once Caldas, con este equipo llegó a sumar 23 goles en 78 partidos. Y, además, para los próximos días, más jugadores se sumarán a las filas del actual bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano.

Cabe recordar que Juan Carlos Osorio llegará a ocupar el cargo de Juan Cruz Real, quien dejó su cargo como director técnico el pasado 28 de abril. La salida de Cruz era algo que se avecinaba, pues el cuadro escarlata no ha tenido las mejores actuaciones en los últimos encuentros.

Posteriormente a la derrota del América de Cali contra Atlético Mineiro en las segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, por medio de las redes sociales, el club confirmó la salida del profesor Juan Cruz Real.

“Tras mutuo acuerdo, Juan Cruz Real finaliza su etapa como Director Técnico de América de Cali. Agradecemos su compromiso y profesionalismo en la obtención de nuestra estrella 15 y le deseamos muchos éxitos en su carrera”, fue el mensaje compartido en Twitter por el club.

Tulio Gómez explicó, en una entrevista para DirecTV Sport, que el contrato entre el club y Juan Carlos Osorio, la idea sería que se firme un acuerdo en el que esté liderando el equipos escarlata entre 2 a 4 años con el objetivo de ser campeón de la Copa Libertadores, que es el gran desafío del próximo director técnico.

“La camiseta del América está bien visibilizada y el equipo no necesita solo jugadores, sino un buen técnico”, dijo el mayor accionista del América de Cali.

SEGUIR LEYENDO