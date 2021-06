Colombia ya tiene 52 clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio: conozca quiénes son

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, el 22 de enero de 2021. REUTERS/Issei Kato

A casi un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, los deportistas colombianos intensifican sus trabajos para emprender la recta final de clasificaciones en sus respectivos deportes y otros ya se despiden del sueño olímpico.

Contando los días que faltan para este gran encuentro deportivo, el país sigue sumando representantes de las diferentes disciplinas y este martes Colombia sumó 52 cupos de atletas con la clasificación del ‘Grillo’ Bernardo Tobar Prado en la modalidad de Tiro deportivo.

El anuncio oficial lo hizo el Comité Olímpico Colombia (COC) mediante su cuenta de Twitter: “Con la invitación de la Federación Internacional de Tiro Deportivo y la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva para la modalidad de Pistola a 25 metros, Colombia llegó a 52 cupos fijos para Tokio 2020”, informaron.

Bernardo Tobar Prado es hijo del legendario tirador deportivo Bernardo Tobar y en diálogo con el Comité Olímpico explicó que ha sido difícil cargar con el peso del nombre de su papá pues, “no sé si he sabido llevarlo, pero lo que sí sé es que lo he portado con mucho orgullo. El viejo es mi héroe, lo he seguido desde que tengo uso de razón, empecé mi vida deportiva porque siempre quise ser como él”.

Añadió que está próximo a cumplir 40 años y cree que le faltó. “Ya voy saliendo y quise haber hecho más cosas, pero no es fácil calzar sus zapatos. Ahora también como directivo, estamos haciendo cosas maravillosas con el equipo de trabajo, como este campo deportivo por ejemplo”, aseguró con modestia.

Bernardo Tobar, cupo 52 de Colombia en Tokio2021. Foto: @OlimpicoCol.

Colombia cuenta actualmente con 52 cupos fijos para los Juegos Olímpicos de Tokio, en arquería, atletismo, boxeo, ciclismo, ecuestre, esgrima, lucha, natación, skateboarding, taekwondo y tiro deportivo, pero todavía tiene aspiraciones en más deportes para estar cerca de la cifra esperada.

Esta es la lista -que compartió el COC- de los participantes en el evento más importante de deportes este 2021:

En arquería: se lograron dos cupos numéricos ganados por Ana María Rendón en arco recurvo femenino y Jorge Enríquez en arco recurvo masculino. Los cupos son numéricos y no nominales. Todavía está pendiente el clasificatorio mundial por equipos, que se disputará del 18 al 21 de junio en París, antes de la Copa del Mundo, y Colombia aspira a uno de los tres cupos disponibles en masculino y femenino.

En atletismo: ya se tienen ganados 19 cupos en las modalidades de marcha atlética, relevo 4x400 masculino, salto triple, salto largo, lanzamiento de disco y maratón. La fecha límite de clasificación será el 29 de junio para las demás modalidades.

En boxeo: tras la cancelación del clasificatorio olímpico de las Américas de Argentina y la asignación de los cupos se dio por el escalafón mundial para nuestro continente, se lograron los cupos de Ingrit Valencia, Jenny Arias, Yuberjen Martínez, Céiber Ávila, Jorge Luis Vivas y Cristian Salcedo.

En ciclismo: ya cerradas las clasificaciones de ruta, pista y BMX, se tendrán 10 exponentes en Tokio, repartidos en cinco del equipo masculino de ruta, una mujer en ruta, un hombre en pista y dos hombres y una mujer en BMX.

En ecuestre: la clasificación ya está cerrada y Colombia logró un cupo numérico en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con Juan Manuel Gallego. La Federación Ecuestre de Colombia determinará quién ocupa este lugar en Tokio.

En esgrima: el cierre del ranking mundial le entregó a Colombia la clasificación de Saskia van Erven en florete individual femenino.

En golf: el ranking mundial cierra el 21 de junio de 2021, en el caso de los hombres, y el 28 de junio de 2021, en el caso de las mujeres y, a la fecha, Colombia tiene las clasificaciones en masculino de Juan Sebastián Muñoz y Camilo Villegas, y en femenino de María José Uribe.

En gimnasia: se confirmó la clasificación de Ángel Hernández en la modalidad de trampolín, quien será el único representante de este deporte en Tokio.

En judo: ante el retiro de Yuri Alvear, se perdió su cupo nominal y la opción que resta para Colombia es una cuota continental, que se conocerá a finales de junio.

En karate: luego del Preolímpico Mundial, del fin de semana anterior en Francia, Colombia quedó sin opciones de clasificar a Tokio.

En levantamiento de pesas: la Federación Internacional anunció ocho cupos para el país, pero hay que esperar el último proceso de confirmación.

En lucha libre y grecorromana: Colombia obtuvo tres cupos con Carlos Izquierdo, Óscar Tigreros y Julián Horta.

En natación: Colombia ya tiene los tiquetes en la modalidad de clavados con Sebastián Morales, Daniel Restrepo y Sebastián Villa, así como en natación artística con Mónica Arango y Estefanía Álvarez aspiran a uno de esos siete cupos. La modalidad de carreras cierra la fecha de clasificación el 27 de junio.

En skateboarding: el colombiano Jhancarlos González logró la clasificación a través del ranking mundial para la modalidad de street.

En rugby: la opción queda para el Preolímpico de Repechaje mundial, que se llevará a cabo en Francia, el 19 y 20 de junio, con la presencia de las selección Colombia femenina de la modalidad de seven.

En taekwondo: ya se cerró la clasificación, con los cupos para Colombia de Andrea Ramírez y Jefferson Ochoa.

En tenis de campo: luego del Grand Slam de Roland Garros se cerró el ranking olímpico y Colombia está a la espera de la carta de confirmación de los cupos que tienen ganados Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en dobles masculino.

En tiro deportivo: Colombia recibió una invitación para la modalidad de pistola a 25 metros y el cupo fue adjudicado a Bernardo Tobar.

En voleibol playa: la clasificación se da a través del ranking de la FIVB, que da cupo a las 16 mejores parejas en cada rama y un cupo restante para el campeón de la Continental Cup, que para las damas se disputará en san Juan, Argentina, los días 26 y 27 de junio, con la presencia de duplas de Venezuela, Paraguay, Argentina, Brasil y Colombia.

