Autoridades capturan en Antioquia al “violador de Salgar’

Autoridades capturan en Antioquia a alias “Víctor Nata”, conocido como ‘El violador de Salgar’. Cortesía de Policía Nacional de Colombia.

La Dirección de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en la últimas horas a Víctor Alfonso Galeano Arboleda, conocido en el mundo delincuencial como “Víctor Nata”, en el municipio de Salgar Antioquia, quien a parte de ser acusado de delitos de abuso sexuales, es integrante de la subestructura Suroeste Antioqueño del Clan del Golfo en dicho municipio.

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, el delincuente con armas de fuego y corto punzantes intimidaba y coaccionaba a sus víctimas a quienes agredía física y sexualmente. Según la Policía, la investigación exprés inició tras una denuncia pública que se dio a conocer ante el Ministerio de Defensa Nacional por la problemática y contextualización de varios casos de violencia sexual y feminicidios presentados en la región del suroeste antioqueño, lo que llevó a priorizar la investigación que llevaba a cabo el Grupo Investigativo Contra los de Delitos Sexuales de la DIJIN.

Tras el reiterado número de casos en la región, una comisión especial de investigadores se desplazó a la zona y durante un mes y medio recopilaron suficiente información y elementos materiales de prueba que condujeron a la captura de alias “Víctor Nata”, presunto integrante de la subestructura Suroeste Antioqueño del Clan del Golfo, encargado de distribuir sustancias estupefacientes en el casco urbano y zona rural del municipio de Salgar a quien se le acusa de acceder y someter sexualmente a varias mujeres y en ocasiones de atentar contra sus vidas.

“Víctor Nata”, se dedicaba a ubicar, seguir, acosar y abusar sexualmente a mujeres de la zona, a quienes una vez sometía, les practicaba toda clase de vejámenes, poniendo en zozobra a las mujeres de la zona urbana y rural, quienes temían por su seguridad cuando salían a las vías principales o a trabajar, ya que en cualquier momento podrían ser atacadas en su integridad física o incluso llegar a perder la vida a manos del “Violador de Salgar”, como le habían empezado a decir, tras su accionar delictivo.

El cuerpo de investigadores de la Policía y la Fiscalía, mediante pruebas documentales, tuvo conocimiento que “Víctor Nata”, intimidaba con a sus víctimas a quienes agredía física y sexualmente como también lo habría hecho con su expareja sentimental, a quien varias veces le había ocasionado heridas con una navaja además de agredirla sexualmente.

En el proceso investigativo se realizaron actividades judiciales tales como retratos hablados, reconstrucción de lugar de los hechos, pruebas testimoniales, álbumes de reconocimiento fotográfico, manejo de fuentes humanas y dictámenes forenses que coadyuvaron a la individualización, identificación, judicialización y esclarecimiento de los hechos perpetrados por el “Violador de Salgar”.

Una de las víctimas de este hombre reveló a la autoridades que fue abordada por el abusador cuando se encontraba realizando labores del hogar en su finca, “en horas de la mañana cuando mi esposo se fue a trabajar, él llegó y me pidió agua, yo me imaginó que me estaba vigilando porque llegó cuando mi esposo se fue, entonces yo le dije: bien pueda que ahí estaba la manguera, pero en un descuido yo sentí un golpe por la espalda, cuando me voltee empecé a forcejear y entonces me dio un golpe en la cara, entonces quedé inconsciente y ahí fue cuando me violó. Al momento, cuando me desperté, yo vi que se estaba poniendo un condón y volví a forcejear con él, cuando logré quitármelo de encima, salí corriendo a la cocina y cogí una escopeta vieja que no servía, pero con eso logré asustarlo. Él salió corriendo y desde lejos me gritaba que él tenía que volver para terminar lo que había empezado y desde allá se masturbaba”, relató la mujer.

La captura de Víctor Alfonso Galeano Arboleda, se dio en zona urbana del municipio de Salgar, departamento de Antioquia, en el parque principal, por el delito de acceso carnal violento, lo que se suma a dos órdenes de captura con las que ya contaba por los delitos de feminicidio en el grado de tentativa y deserción.

