Tatán Mejía atropelló a un piloto durante competencia en Mondoñedo: “fue por la calentura”

Momentos de terror se vivieron durante una competencia de motocross en Mondoñedo, cuando Sebastián Mejía Uribe, mejor conocido como Tatán Mejía, arrolló sin querer a otro piloto quien había caído suelo instantes previos al accidente.

El angustiante episodio quedó plasmando en un video de Instagram, donde se observa que el competidor lesionado le llevaba la delantera a Mejía, pierde el equilibro y se cae. Acto seguido, Tatán lo alcanza, se tropieza y pasa por encima de él con su motocicleta.

En ese momento se escuchan gritos de angustia por parte de los asistentes. Después, Tatán se pone de pie y, omitiendo el estado de la persona que atropelló, sale a ver cómo está su moto; hecho que fue criticado por la persona que difundió el video en redes sociales.

¿Será que estos son los valores de honda (la marca de motos? ¿Qué dirán de este noble embajador?”, escribió el hombre. En esa misma publicación, Tatán respondió, se sinceró, explicó los motivos por los que actuó de esa manera y pidió disculpas:

“-Fue- calentura del momento, no estuvo bien mi reacción, cuando quieres ganar y no puedes sale lo peor, pido disculpas por mi reacción en ese momento, definitivamente no estuvo bien”, dijo el famoso motociclista, esposo de la presentadora Maleja Restrepo.