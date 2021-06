Jessica Cediel habló sobre su falta de sexo: “me dan ganas de caminar por las paredes”

Foto: Colprensa

La presentadora Jessica Cediel ha vuelto a ser tema de conversación entre sus millones de seguidores, luego de hacer una serie de íntimas revelaciones sobre su vida sexual y amorosa que, de paso, dejaron con la boca abierta a más de un seguidor.

Las declaraciones de la modelo bogotana surgieron a raíz de una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, a través de la cual terminó por afirmar que lleva mucho tiempo sin tener relaciones sexuales y, de manera muy particular, comentó lo que hace para calmarse cuando le dan ganas.

“¿Te hace falta hacer el amor?”, fue la pregunta que causó la confesión de Cediel, quien contestó: “¡Claro que sí! Llevo más de un año y medio en abstinencia ¡A veces me dan ganas hasta de caminar por las paredes! Sin embargo, después respiro, pienso en mí y se me pasa”.

Además, aclaró que todavía tiene lastimado su corazón por lo que ocurrió con Mack Roesch y eso no le ha permitido estar al cien por ciento entrar en una nueva relación, pues teme a que le vuelvan a hacer daño.

“Siento que no estoy preparada para una relación. Tengo el corazón todavía muy dolido, prevenido, cerrado y maltratado. Siento que no tengo el corazón sano y hasta que eso no pase, no podré estar disponible para ver a alguien que llegue a mi vida y valga la pena (...) Como que uno no quiere que le vuelvan el corazón mierdita, otra vez”, aseguró Jessica Cediel.

También dijo que, tal vez, por esta postura ha dejado pasar buenos partidos, pero advierte que no es beneficioso para ninguna parte llevar una relación cuando no se tiene total disposición. “Puede que suene un poco egoísta, lo sé, porque de pronto han pasado mil personas por ahí y no las he visto pero, por lo mismo, porque no estoy sana y no pienso negociar la paz y tranquilidad que me da el estar soltera”, añadió.

Por último, la modelo de 39 años aprovechó para aclarar de nuevo su postura frente a un tema por el cual le preguntan con bastante insistencia: la supuesta relación con Mateo Carvajal. En ese sentido, contestó que solamente son amigos.

“¿Qué pasa con el ‘Pato’? ¡Pues nada! Solo somos amigos y ya”, concluyó Cediel, quien el día anterior también hizo una serie de declaraciones con las cuales sus seguidores sugieren que le cerró la puerta al atleta y modelo ganador del ‘Desafío superhumanos Cap Cana 2017′.

De acuerdo con la afamada comunicadora social y periodista graduada en la Universidad de la Sabana, ahora está atravesando por un gran momento profesional en su vida, el cual no le permite distracciones y por eso está totalmente enfocada en sacar adelante los retos que tiene por delante. “No, no tengo novio ni arrocito en bajo y tampoco estoy recibiendo hojas de vida. Nada, cero, estoy concentrada en mí”, reiteró.

Jessica Cediel sobre su vida amorosa

Cabe mencionar que la vida amorosa de Jessica Cediel ha sido muy sonada en los medios de comunicación desde hace muchos años. De hecho, con las intervenciones que ha hecho sus seguidores recordaron lo inestable que ha sido su vida amorosa.

Por ejemplo, uno de sus noviazgos más populares fue el que tuvo durante cinco años con el cantante de música popular, con quien terminó en 2014. Además, en los últimos tres años la modelo se comprometió en matrimonio en dos oportunidades y en ambos casos las relaciones terminaron antes de concretarse en el altar. En 2019 se comprometió con el empresario Leo Sarria y en 2020 recibió el anillo del deportista Mack Roesch.

