Las reacciones de Alberto Gamero tras el paso a la final de la Liga con Millonarios

Alberto Gamero criticó el criterio de la comisión disciplinaria del fútbol profesional colombiano tras la sanción al futbolista Yesus Cabrera

Ayer, 13 de junio, en el encuentro de vuelta de semifinales de la Liga Betplay, Millonarios, que recibió a Junior en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, se llevó la victoria tras quedar 2-0 en el partido y 4-3 en el marcador global. Para definir el próximo rival del cuadro embajador para la final, se definirá hoy a las 7:00 p.m. cuando La Equidad reciba en Bogotá a Deportes Tolima.

Aunque Millonarios sufrió dos bajas en su plantel titular, Andrés Llinás y Edgar Guerra, quienes dieron positivo en las pruebas PCR realizadas unas horas previas al partido contra Junior, el equipo bogotano pasó a la final de la Liga.

Y por su lado, el equipo barranquillero jugó sin sus dos principales figuras en el ataque: Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja. El primero por una lesión en el talón de Aquiles, y el segundo al estar convocado con la selección de Colombia para disputar la Copa América.

Luego de finalizar el partido, Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, habló en una rueda de prensa sobre el triunfo, las expulsiones de Breiner Paz y Felipe Banguero y cómo se dio el paso para llegar hasta la última ronda de la Liga.

Gamero realizó un balance sobre los casi 100 minutos jugados este domingo en ‘El Campín’. “Para nadie es un secreto que ganado 2-0 teníamos el partido manejado. Con la expulsión, el equipo tuvo casta, jerarquía, compromiso. Nos defendimos con un rival que nos quiso abrir la cancha. Sale uno feliz de ver lo que hizo Arango, y Uribe solo arriba... Es una clasificación gracias a un proyecto que me han invitado, han creído en mí. Esto es de todos. Lo único que pido es que gocen, disfruten, y nos queda un camino más duro que es pelear el título”.

Durante el partido hubo tres expulsiones, dos por parte del equipo embajador y una por parte de Junior, Breiner Paz, en el minuto 24′ y Felipe en el 90+9, y Larry Vásquez, en el 90+7, respectivamente.

“Es nostalgia porque una expulsión sacó a un jugador que estaba muy bien como Ruiz. Pero teníamos que reforzar, era folclórico jugar con Silva y Ruiz. Lo vi serio pero había que modificar, siempre pensé que tenía a Uribe y Arango, que no los tocaba, pero necesitaba sacrificio, por eso Chicho va a la izquierda. García entró bien, he encontrado unos jugadores jóvenes pero con personalidad impresionante, que quieren jugar”, confesó el entrenador samario.

Además, Gamero aprovechó para agradecerle a las directivas del equipo por permitirle dirigir Millonarios y confiar en él. “Este proyecto tuvo momentos que no iba bien, pero hoy les doy las gracias por su respaldo, sostuvieron, hubo momentos que pedían la cabeza de Gamero y me dijeron, ‘no pare bolas, usted no se va’. Los técnicos tenemos la maleta lista. Pero se vio un proyecto que tiene que terminar bien, no lo hemos terminado. Tenemos 3, 4 de experiencia y puros jugadores del fútbol base. Vamos a a pelear el título”.

Millonario se vio afectado por las decisiones que tomó el VAR y el árbitro principal, quien terminó expulsando a dos jugadores, pues en el caso de Breiner Paz primero le sacó amarilla y luego de la información dada por el VAR se decidió ponerle roja. Sobre esto, Gamero dijo que no les afectó porque al final ganaron, pero que para el próximo encuentro no contará con esos jugadores y ni con los que dieron positivo este domingo, quienes deberán estar en cuarentena durante 10 días.

“No estaba Linás, puede haber expulsión pero no en esa posición, no teníamos suplente y preciso nos expulsan un jugador que no tenemos reemplazo. Por eso el esfuerzo fue grande. Para defenderse bien se necesita equipo, y eso fue lo que hicimos. Chicho se convirtió en marcador izquierdo, Rodríguez derecho, y Uribe pasaba la línea del balón”, agregó.

Para finalizar, el director técnico explicó que con un trabajo dedicado, de pequeños pasos espera regalarle el título número 16 a los hinchas de Millonarios. “Vamos paso a paso, venimos bien, no estamos con desespero, he tenido un grupo muy profesional. Ayer completamos 135 entrenamientos, muchos. Y estamos a 5 entrenamientos para algo importante. Con tranquilidad, mesura y deseo de brindarle una estrella al club. Tenemos un paso por delante. Disfruten en paz. Dedicamos esto a los hinchas que murieron cuando fuimos a jugar a Barranquilla. Ojalá les podamos brindar un título que lo están esperando”.

SEGUIR LEYENDO: