‘Epa Colombia’ cuenta cuándo descubrió que era lesbiana, celebra la comunidad LGTB y le hace guiño un a Claudia López

Este fin de semana, como es costumbre, la influenciadora ‘Epa Colombia’ activó las redes sociales con un particular disfraz. En compañía de su amiga Koral Costa, esposa del actor Oscar Murillo, lucieron un vestido con la bandera del arcoíris, popularizada como símbolo del orgullo homosexual a nivel mundial.

“Destápela porque a mí me representa una mujer lesbiana, me representa Claudia López”, expresó la empresaria entre risas con su amiga.

La actual alcaldesa de los bogotanos lleva una relación amorosa con la senadora Angélica Lozano desde hace varios años. Incluso, contrajeron matrimonio en 2019.

Asimismo, la bogotana detalló el momento exacto en el que descubrió que le gustaban las mujeres. Según Barrera, fue desde muy niña cuando se encontraba en sus primeros años del colegio.

“Desde muy pequeña yo sabía que iba a ser lesbiana. Desde que estaba en preescolar, me gustaba estar con las niñas”, dijo.

Esta no es la primera vez que Epa se refiere a López, pues hace unas semanas le hizo un reclamo a la alcaldesa por el cierre constante de sus peluquerías por parte de la Secretaria de Salud de Bogotá. La influenciadora manifestó que le ayude para poder trabajar, teniendo en cuenta que ella ya cumplió con pagar todas las sanciones que le dieron las autoridades por haber dañado una estación de TransMilenio en 2019.

“Amiga te quería decir que si me das la oportunidad de hablar contigo. (...) Yo solo quiero trabajar y generar empleos con mis keratinas, ayúdame para que me dejen en paz y pueda trabajar tranquilamente”, expresó.

El mensaje de la influenciadora fue respondido por la alcaldesa de Bogotá, sin embargo, Epa Colombia demostró su inconformidad con la respuesta de la mandataria.

En su mensaje, López le dice a Daneidy que programaron una reunión para que se vea con el alcalde local Alejandro Rivera para que hablaran sobre los beneficios que la Administración le está dando a los emprendedores durante la pandemia.

Así mismo, la alcaldesa le recordó a Daneidy que debe “seguir los lineamientos de salud pública exigidos por la Secretaría de Salud y el Invima”.

La reacción de Epa Colombia ante la respuesta de López fue de indignación, la influenciadora recalcó que ella no está pidiendo ayudas para su emprendimiento por la pandemia, pues ella no ha visto afectadas sus ventas por la situación sanitaria, sino por su problema con la Secretaría de Salud y el Invima.

“Yo solo estoy pidiendo tres cosas, que me deje generar empleo, que no me manden los mismos cuatro funcionarios y que me responsa rápido el Invima y me apruebe (...) Yo no les estoy pidiendo plata, ni que me respalden por pobrecita, solo que me dejen en paz porque me siento muy perseguida”, señaló Barrera.

