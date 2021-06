“Resultó muy perra”: el título de la nueva canción de Jessi Uribe que causa polémica en redes sociales

Fotografía tomada de Instagram @JessiUribe3

El próximo viernes 18 de junio se estrenará ‘Resultó muy perra’, la nueva canción del cantante de música popular colombiano, Jessi Uribe. El tema tendrá la colaboración del músico Mexicano, Carin León, y se trataría de una canción de desamor. Esta semana, ambos cantantes compartieron la noticia de la llegada de esta nueva composición, y el recibimiento de los seguidores se ha divido en dos. Mientras algunos celebran la unión de ambos artistas en esta nueva canción, otros critican el título y lo tachan de machista y denigrante. Carin, ante las críticas, invitó a las personas a escuchar la canción completa para entender lo que realmente quieren decir.

“Les quiero presumir la clase de palo que vamos a lanzar mi compa Jessi Uribe y su servidor, este 18 de junio: Resultó muy perra”, aseguró Carin antes de compartir un fragmento de la canción que, próximamente, estará en todas las plataformas digitales. “Resultó muy perra... muy perra mi suerte. Me dejó solito”, cantó León.

Días antes, con al anuncio del título de la canción, y con la polémica que se armó a su alrededor, el mexicano aseguró, “no se trata de una mujer el ‘resultó muy perra’. Hay que ver todo el cuadro pa’ entenderlo”. A su vez, seguidores originarios de México explicaron que, en ese país, la palabra tiene otro tipo de significados. Una de las internautas ejemplificó que se usa como adjetivo en frases como, “resultó muy perra mi suerte” o “qué perra suerte”, justo la forma en la que se utiliza la expresión en la canción, según el fragmento compartido por el mexicano.

Aunque Jessi no ha dado explicaciones sobre el polémico título, los comentarios en la publicación de Instagram, en la que promociona la canción, ya están limitados. El colombiano, precisamente, estuvo en Hermosillo, en México, en donde se reunió con León para trabajar en esta nueva canción. Además de visitar las playas de San Carlos, en Sonora, continuó una parte de la celebración de su cumpleaños allí. Carin le regaló un clásico sombrero norteño en honor al aniversario de si vida. “¿Cómo ven el sombrero que me regaló Carin León? ¡Qué belleza! (...) se lo pone así pero no, eso solo le luce a él, ¿cierto?”, expresó al respecto, en sus redes sociales.

Aunque no se conoce mucho más de la canción completa, en el fragmento de la canción que compartió Carin se le escucha cantar, “le hice mil detalles, cumplí mi promesa. Le importó nadita, salió por la puerta. No sirvió de nada cantarle canciones, me dejó sin besos, y sin emociones. Dice en su locura, que la bronca es de ella. Me aventó la luna, rechazó la estrella que yo le bajara, en la noche aquella, cuando ella fue mía, y yo fui... perdón... sigo siendo de ella. Fui un príncipe azul, y hasta sobradito. La quise a lo macho, la quise bonito. Le hice esta canción con los pedacitos de mi corazón que ya no necesito”.

Carin León ha ganado gran popularidad con el cover que hizo de la canción ‘Tú’, originalmente interpretada por la cantante puertorriqueña, Noelia. De hecho, la versión del mexicano está a pocos millones de visualizaciones de alcanzar, en YouTube, al video original de la canción estrenada en 1999. El video original, de acuerdo con el año registrado en la plataforma, fue subido en el 2003, y tiene más de 160 millones de reproducciones. La nueva versión del mexicano, publicada en el 2020, ya supero los 155 millones.





