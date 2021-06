Mollejas, bofe y ojos de vaca: los ingredientes protagonistas en otro intenso capítulo de Masterchef Celebrity

Tomado de la página web de Canal RCN

Un nuevo capítulo de ‘Masterchef Celebrity’ vivieron los colombianos la noche del sábado, el entusiasmo entre los participantes al ingreso a la cocina era evidente pero también la nostalgia se pudo ver en las palabras de algunos al ver que uno de sus compañeros había abandonado la competencia y dejando un espacio vacío en la cocina del reality.

“Acabamos de entrar aquí a la cocina, pero distinto porque ahora somos 19 y la última vez que pisamos la cocina éramos 20”, resaltó Catalina Maya.

Para bajar un poco la tensión del momento, entre el actor Gregorio Pernía y el humorista Diego Trujillo, realizaron una dinámica para que sus compañeros se distrajeran un poco del momento que les correspondió enfrentar en el primer duelo de la noche.

“Que no vaya a tener nada vivo, que no vaya a tener nada que a mi me de asco, que no vaya a tener nada que me toque matar”, comentó Marbelle momentos previos a destapar la caja misteriosa.

Tomado de la página web Canal RCN

En los mesones de la cocina los participantes encontraron una caja misteriosa, ninguno esperaba encontrarse con el platillo que debían cocinar en 45 minutos que tenían para la preparación. En este primer reto, debieron preparar un menú en parejas con los ojos de una vaca.

Reto de la ‘Caja Misteriosa’

En medio del desconcierto, ya que se trataba de un plato que la mayoría de ellos nunca habían probado y mucho menos cocinado, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier le dieron los mejores consejos a los participantes para que sus preparaciones tuvieran los mejores resultados y lograr que sus recetas se convirtieran en las mejores.

De esta competencia, se observaron variedades de platos, nuevas creaciones, colores, sabores y un sin fin de buena energía, pero los chefs solo podrán escoger un solo plato que será el ganador y tendrán la ventaja en el ‘Reto Creativo’. Al finalizar el tiempo, los jurados escogieron los 4 platos que más llamaron la atención para escoger a los ganadores.

Tomado de la página web Canal RCN

La pareja conformada por Viña Machado y Catalina Maya, presentaron una preparación de tostadas de ojo con una base de guacamole, su plato fue alabado por los chefs pero corrigieron el nombre y les dijeron que eran tortillas. Alicia Machado y Diego Trujillo realizaron un tacos al estilo mexicano con guacamole, salsa a base de cuatro chiles y caldo de ojo, la ex Miss Universo comandó siempre a su compañero.

Lorna Cepeda y Ernesto Calzadilla, mostraron su plato ante el jurado al cual llamaron ‘sopa de ojo que no te veo’, a base de zanahoria, pimentón, cebolla, puerro, laurel, tomillo, jengibre y aguacate; por su parte, la dupla conformada por Liz Pereira y Emmanuel Esparza llevaron su plato ante los chefs, ellos nombraron su plato como tacolombianos, lo que en realidad fue una arepa de maíz amarillo, ojo de vaca picado con una base de guacamole y una salsa de mango dulce.

Tomado de la página web de Canal RCN

Luego de la deliberación del jurado, en el que evaluaron las preparaciones presentadas por las parejas seleccionadas, resultaron como ganadores la dupla conformada por Liz Pereira y Emmanuel Esparza, que tuvieron una ventaja sobre sus compañeros de cocina y decidieron simplemente cambiar de puesto para el siguiente capítulo de la competencia.

Un reto creativo, lleno de sorpresas

En esta oportunidad, los cocineros se encontraron con una banda ubicada en el pasillo de la cocina por donde pasarían los alimentos que ellos deberían escoger a medida que iban pasando en unas cajas que debían guiarse ya fuera por el olor o simplemente al ojo de lo que se pudiera ver por encima. La pareja conformada por Gregorio y Frank, debieron trabajar con huevos al dejar pasar la oportunidad de tomar el atún como proteína de su preparación.

Pato, conejo, cerdo, cayo, costillas, atún, bofe y mollejas, hicieron parte del reto creativo como proteína. Solamente pudieron escoger 4 verduras para complementar los platos. Después de haber escogido los ingredientes de cada uno de los menús, se desplazaba por la banda una pequeña caja sorpresa que a algunos les dio ventajas, otros pudieron cambiar de proteína y a otros, les resto tiempo en su preparación.

Tomado de la Página Web de Canal RCN

Con la deliberación del jurado en este segundo reto, tomaron la decisión de dar como ganadores a Endry y Freddy; por su parte, los nuevos dueños del delantal negro fueron Lorna Cepeda y Ernesto Calzadilla.

Tomado de la Página web Canal RCN

SEGUIR LEYENDO