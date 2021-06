Iván Mejía arremetió contra James Rodríguez por criticar a Reinaldo Rueda

Iván Mejía y James Rodríguez. Fotos: Colprensa.

La decisión de Rueda de no convocar a James Rodríguez para los partidos de eliminatorias al Mundial de Catar y Copa América despertó una fuerte enemistad entre el volante y el nuevo dirigente de la Selección Colombia.

Aunque el miembro del Everton había condenado la decisión a través de un comunicado en redes sociales, en el que indicó que sí estaba en condiciones de participar de los torneos, su inconformidad no terminó y este sábado arremetió en contra del técnico a través de un Instagram Live.

En compañía de Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, quienes habían conformado la titular de los pasados mundiales de la Selección Colombia, James Rodríguez aseguró, entre otras cosas: “Yo no comparto la decisión del cuerpo técnico, yo estaba bien y para jugar, otra cosa seria es que el entrenador diga tu no me gustas, y listo yo me voy, pero yo quería estar, porque aun cuando no estaba bien en el pasado jugaba bien y rendía”.

Esa frase que fue citada por el periodista deportivo Steven Arce en su cuenta de Twitter, fue replicada por el retirado comentarista deportivo Iván Mejía, para cuestionar al jugador y respaldar las decisiones de Reinaldo Rueda en la Selección.

“Calladito se hubiera visto más inteligente. Esa soberbia es la que lo lleva a pelear con todos los técnicos. Reynaldo hizo bien”, escribió Mejía en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que el cucuteño es el centro de las críticas de Mejía, aún cuando este se encuentra alejado de los micrófonos. Cuando se conoció la convocatoria de Rueda para los juegos de este año de las Selección Colombia, el comentarista escribió con sarcasmo: “Rueda excluye a James de la Selección. Culpa de Petro”.

Desde que James Rodríguez fue sentado en el banco del Real Madrid, Mejía ha asegurado que el mediocampista despierta peleas con sus compañeros de equipo y los técnicos, según él, porque “se volvió una figurita”.

Las palabras de James sobre su desconvocatoria

Después de algunos días de silencio, parece que el 10 de la “tricolor” decidió volver a reiterar su posición y expresar públicamente su opinión sobre lo que sucede con la Selección. en la conversación aseguró que fue una decisión del cuerpo técnico el combinado nacional, en la que no participó y aunque dijo que la respeta, la cuestionó porque, según dijo, le faltaron al respeto.

Durante la transmisión el jugador colombiano explicó que “Yo siempre hago fuerza, lo que yo quiero es que los muchachos jueguen y ganen la Copa América, pero lo bueno es que la gente sepa que yo quería jugar la Copa América”.

Siguiendo con la conversación, el mediocampista de Everton también habló sobre las críticas por su desempeño en la cancha y aseguró que “Hay muchos que decían que yo no estaba bien. Les recuerdo a esos que me dicen que yo estaba mal: en los 80 partidos que jugué en la Selección habré jugado qué, cinco mal. ¿Y los otros 75 qué? Que dejen la huevonada, con todo respeto”.

Por su lado, Camilo Zúñiga también se despachó sobre los periodistas y exjugadores que actualmente son comentaristas en medio de comunicación: “No comparto con los ídolos de uno, que hoy están detrás de un micrófono: no pueden ser tan desleales. Muchos jugaron con nosotros y muchos estuvieron de este lado”, expresó.

Sobre este punto, Rodríguez dijo que estas personas pensaban que siempre iban a estar arriba, pero por su lado los que siguen en la cancha los superaron y agregó que “Yo no veo mucha prensa, pero solo miro y anoto y anoto, porque la vida da muchas vueltas”.

