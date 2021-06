Este domingo se inaugurará el Monumento a la Resistencia en Cali

Monumento a la Resistencia en Cali. Fotografías: redes sociales.

Cali se convirtió en la capital del Paro Nacional de 2021, una manifestación nunca antes vista en el país que cumple este domingo 13 de junio 46 días de protestas continuas que no avizoran una solución acordada en el corto plazo.

Mientras durante ese mes y medio de protestas han caído múltiples monumentos históricos como la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali o Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, en el barrio popular de Puerto Rellena, rebautizado Puerto Resistencia, un sinnúmero de personas elevaron una mano gigante de cemento que hace honor a la manifestación y a quienes han perdido la vida en ese tiempo.

Durante tres semanas las necesidades compartidas unieron a un gran número de personas que participaron en la construcción del Monumento a la Resistencia. Algunos donaron materiales de construcción, otros pintura, otros los andamios, otros su talento en la cocina, la albañilería o el arte para para erigir la figura.

Según han contado sus miembros, se construyeron tres columnas internas de hierro que fueron rodeadas de malla electrosoldada y recubierta de cemento para hacer la escultura. Todos los materiales fueron donados por habitantes del sector u otros ciudadanos que querían apoyar el símbolo de la protesta.

Incluso, según el portal Oreja Roja, algunas madres que no están en edad para formar una primera línea o alzar materiales, aportaron a la obra con la cocina de los alimentos que permitían a los artistas y a quien tuviera hambre tener un plato de comida.

“No nos gastamos 1200 millones, no nos demoramos 6 años, no hubo sobrecostos, gracias a la gente que sumó un bulto de cemento, una palada de arena, los que donaron pinturas, varillas, comida y líquidos, a los que se asolearon y aguantaron la lluvia, los que trabajaron por 3 semanas sin recibir un peso, pero sí muy buenas energías, acá está el resultado de la unión del pueblo, la fuerza y la resistencia. #PuertoResistencia Cali capital colombiana de la resistencia”, ha dicho, según las redes sociales, una de las personas que participó en la construcción.

La escultura de 12 metros de altura recibió también unos 6 millones de pesos que fueron recolectados para los materiales y quienes lo edificaron lo hicieron de manera voluntaria durante más de tres semanas. La mano principal del monumento fue pintada con rostros de las víctimas del abuso policial en las manifestaciones, la guardia indígena, algunos participantes y la frase “¿Por qué nos matan?” así como la aterradora cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

Para inaugurarlo habrá una movilización desde la Biblioteca Nicolás Guerrero, otro símbolo de la ciudad en honor a ese joven que fue asesinado el 2 de mayo con un disparo en el sector de la 14 de Calima, en medio de una velatón para rechazar la violencia. La biblioteca pública y comunitaria se ubicó en un CAI del barrio Metropolitano Norte y resignificado por la población.

Desde allí se congregarán las personas que deseen participar de la inauguración del Monumento de la Resistencia, en ese punto de Puerto Resistencia esperan que se realice un evento con artistas convocados y expresiones culturales de manera pacífica.

Este hecho, además, es el punto de lo que los manifestantes han llamado el cambio de estrategia. Según un comunicado de la Primera Línea de Cali, a partir de este domingo se levantarán varios bloqueos en la ciudad, pero se continuará en resistencia barrio adentro.

“Hemos logrado mucho bloqueando las grandes avenidas, pero es esta solo una estrategia de resistencia que nos fue muy útil e importante para lograr nuestras victorias, debido al contexto de nuestro territorio, necesidad de fortalecernos y organizamos mucho más, es hora de transformar nuestros territorios Paro Barrio adentro”, señalaron.

En ese sentido, según expresaron, se suspenderán los puntos de bloqueo en Siloé, en el sector de la glorieta se levantará sobre las 7:00 pm. de este domingo y en el sector de La Nave se abrirá el paso sobre las 5:00 pm. del lunes 14 de junio.

Los manifestantes se declararon así mismo en Asamblea Permanente con el objetivo de trabajar en los diálogos con las autoridades locales, definir acciones de trabajo y resistencia y continuar con la organización de la población.

