Video | Aida Victoria respondió si le gustaría tener o no hijos

El tema de moda por estos días es la situación que expuso la actriz Lina Tejeiro mientras se encontraba en un vuelo de regreso a Colombia desde los Estados Unidos. Allí, a través de un video se ve a la joven bastante inquieta por una situación que al parecer ella considera es el mejor anticonceptivo para no tener hijos: ver a los papás sortear toda clase de comportamientos de sus hijos durante el viaje.

Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras que más reconocimiento ha ganado en los últimos meses, al mostrarse como una mujer madura y que habla sin tapujo sobre sexualidad, llegando en ocasiones a revelar situaciones íntimas con su pareja. La joven se ha caracterizado por el estilo y seriedad que le pone a su contenido, quitándole el morbo y dejando los tabúes a un lado.

Recientemente, la hija de la excongresista Aida Merlano, habilitó en su cuenta de Instagram la famosa caja de preguntas en sus historias para interactuar con sus seguidores y que estos le enviaran las dudas que tuvieran sobre ella.

Uno de sus fanáticos le hizo la pregunta: ¿no quieres tener hijos?, a lo que su novio Lumar Alonso y ella respondieron:

“A decir verdad, yo no. De pronto un día me brota la vaina y yo digo ‘epa’ tengo la vena maternal, ser padre es una responsabilidad muy grande, el otro día Lina Tejeiro hizo un comentario con el que yo coincido”, mencionó en una primera historia Merlano.

Durante la respuesta de la creadora de contenido, ella le preguntó a su pareja si quería tener hijos y este respondió que, ahora mismo un hijo quita bastante tiempo, complementando la respuesta de la joven.

“Acá la gente es tan hipócrita. Como algo no es políticamente correcto, entonces lo piensan pero se lo tragan. Uno ve niños portándose mal y eso es un método anticonceptivo, porque uno entiende que uno no tiene paciencia para eso, yo no tengo paciencia para los niños y lo digo abiertamente ¡los padres que me siguen son unos valientes!”, finalizó la influenciadora con la respuesta.

Hace algún tiempo, a su pareja le habían hecho la misma pregunta a través de la dinámica y en el video publicado por un perfil de Instagram, los internautas opinaron: “nos alegra que no quieran”, “es una decisión difícil; no todas las mujeres nacen para ser madres”, “menos mal”, “tiene toda la razón, tener un hijo no es soplar y hacer botellas”, entre otros.

El centro de la polémica

Lina Tejeiro dijo que estar dentro de un avión mientras escuchabas a niños llorar, gritar y no hacerles caso a sus padres es un anticonceptivo eficaz”. Estas palabras no cayeron bien entre algunos de sus seguidores, sobre todo los que tienen hijos, por lo que recibió cientos de insultos.

Tanta fue la rabia de la turba virtual que Tejeiro tuvo que responder en una publicación de Instagram.

Mamitas y papitos, yo no estoy diciendo nada malo, ni estoy juzgando a nadie. […] Yo solo digo que ver ese tipo de situaciones me hace pensar en que no quiero tener hijos y, que no quiera tener hijos, no está mal. Bajen las armas.

A pesar de las críticas, un grupo de usuarios estuvo a favor de su opinión y otros le dijeron que el comportamiento depende mucho de la educación que reciban en casa, pues hay niños que se portan bien.

