El Gaula capturó a integrantes de la banda ‘Los Mancha’, extorsionistas que delinquían en el Quindío

El caso que conmociona a España: se conoció la autopsia de la pequeña Olivia Gimeno, la niña hallada muerta en Tenerife

El pasado 27 de abril, Tomás Antonio Gimeno, de 37 años, no devolvió a sus hijas a la hora acordada con su ex pareja, y le avisó por teléfono de que no las volvería a ver, ni a él tampoco. Después de 40 días, las autoridades dieron con los restos de una de ellas mientras que la otra sigue desaparecida