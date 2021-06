Video | A pocos meses de haber dado a luz su segundo hijo, Carolina Cruz dejó ver su hermosa figura

Carolina Cruz es reconocida en el país por su extensa trayectoria en los medios de comunicación desde su paso por el Concurso Nacional de la Belleza, que le sirvió de plataforma para darse a conocer al ser coronada como virreina nacional, haciendo parte de importantes proyectos de la televisión colombiana.

Sus inicios los tuvo en el Canal RCN, donde duró una larga temporada en el programa de entretenimiento matutino ‘Muy buenos días’ junto al fallecido Jota Mario Valencia, Laura Acuña y Jessica Cediel; tiempo después, pasó a la misma franja horaria con el programa ‘Día a Día’, teniendo la oportunidad de ganarse al público.

Su talento para la presentación en distintos formatos le ha permitido adaptarse rápidamente a los cambios por los que ha tenido que pasar en la televisión. A pesar de ser una mujer que no inspira malos comentarios o críticas, no se ha salvado de estos, pues los televidentes no pasan desapercibidos ciertos errores, sin embargo, son más los hechos positivos, como ella confirma en su Instagram con esta imagen.

Con la llegada de la pandemia, la actriz se vio obligada a trabajar desde su casa pero se ha mantenido alejada un poco del trabajo, ya que después de muchos intentos logró quedar embarazada de su segundo hijo a quien bautizó con el nombre de Salvador.

Recientemente, se ha visto a la modelo y empresaria muy activa en sus redes sociales después de unos meses de haber tenido al pequeño, compartiendo junto a sus dos hijos y dejando claro que con el ejercicio y una buena alimentación es posible volver a recuperar la figura.

Con fotos en vestido de baño junto a sus hijos, en lo que parece ser un jacuzzi, Carolina Cruz dejó ver nuevamente sus curvas, recuperada del embarazo, mostrando un abdomen plano y marcado, justo como cuando la vimos antes de tener a su bebé.

En su momento, dejó claro que pese a tener una silueta que causa furor, desde el principio del embarazo asumió que la misma iba a desaparecer durante nueve meses quizá un poco más y junto al siguiente mensaje:

Decidí subir este cambio hoy después de leer un mensaje directo donde una mamá de 2 hijos me decía que estaba muy gorda (tengo casi 20 kilos encima y mi embrazo ha sido de quedarme muy quieta) y Fea además de creída e insoportable (obvio no la conozco, ni idea de donde saco Esa conclusión, está bien pensar muchas cosas pero expresarlas...)que con razón no era amiga de X persona.

Cuando entre a su perfil logré ver la foto de ella con sus dos hijos porque es privado, no podía esperar menos de alguien que se esconde para lanzar críticas destructivas.

Nunca había estado tan flaca y tan rayada de hacer ejercicio y estar muy disciplinada como el año pasado, pero también nunca había estado tan feliz como hoy al poder disfrutar mi embarazo y lograr lo que siempre soñé, ser mamá de dos muñecos lindos que nos regalo DIOS para ser nuestra compañía siempre.

Lo que ustedes conocen de nosotros en redes sociales es solo un pequeño espacio de nuestros días, algunos mostramos más que otros y seguramente evitamos compartir situaciones difíciles e incómodas que tenemos todos los seres humanos.

Aunque sus seguidores quieren volver a verla en las mañanas, todavía se desconoce cuándo regresará al programa del Canal Caracol.

