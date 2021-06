Luisa Fernanda W no se aguantó las ganas y le lanzó contundente indirecta a Lina Tejeiro por el llanto de niños en aviones

El comentario que la actriz colombiana Lina Tejeiro recientemente hizo sobre que el llanto de los niños en aviones es anticonceptivo desató una polémica en redes sociales, no solo por parte de decenas de padres ofendidos sino también de algunas celebridades de la farándula nacional, entre ellas, Luisa Fernanda W.

La reconocida influenciadora se estrenó como mamá hace tan solo siete meses y, tal y como lo ha compartido con sus miles de seguidores, la llegada de Máximo le cambió radicalmente la vida. Es por este motivo que para algunos internautas, la paisa probablemente pudo haberse sentido ofendida por las palabras de Tejeiro, razón por la cual le lanzó una indirecta desde su Instagram.

Resulta que la youtuber publicó en su cuenta un ‘reel’ con fragmentos de videos de su primogénito movilizándose en avión, el cual a su vez está acompañando por un consejo principal sobre cómo viajar cómodamente y cuidando de manera correcta a los bebés y niños más pequeños.

“A veces no entendemos el por qué algunos bebés o niños lloran durante un vuelo, la mayoría de veces es por dolor de oído a causa de la presión. Aquí les doy un tip para que esto no les pase”, dijo textualmente en su publicación.

Así las cosas, Luisa Fernanda W le aconsejó a sus seguidores que lo más importante es cuidar los oídos de sus hijos en medio del vuelo y, de otro lado, para calmarlos, recomendó darles un biberón o pecho durante el despegue y aterrizaje.

Las reacciones no se hicieron esperar y a pesar de que gran parte de ellos le agradeció por el video, afirmando que se ha convertido en “una gran mamá”, hubo otras personas que comenzaron a especular que el contenido fue publicado a propósito del controversial comentario de la actriz.

“No sé porque creo que parece una indirecta tan directa”; “Luisa más razonable que Lina Tejeiro. Lina se quejó del llanto de ellos y Luisa explica la razón”; “A Lina Tejeiro le gusta esto”; “Eso, dígaselo a Lina”; “Entonces ahí tiene la explicación Lina Tejeiro, que ayer subió una historia donde se sentía incómoda por los llantos de unos niños en su vuelo...”, son parte de los comentarios que le han dejado en su publicación.

Vale mencionar que Lina Tejeiro terminó sus cortas vacaciones en Miami, Estados Unidos, con una amarga experiencia en su vuelo de regreso a Colombia. Según mostró en sus redes, un menor de edad estuvo llorando, gritando y hasta haciendo pataleta en medio del viaje, llegando a desesperar a la artista.

Por ese motivo, una vez con conexión a internet, la recordada actriz de ‘Padres e hijos’ decidió comentar la situación con el siguiente mensaje en Twitter: “Estar en un avión y escuchar niños llorar, gritar y no hacerle caso a sus padres es un anticonceptivo eficaz”.

Fueron tantas las reacciones negativas que recibió, que la propia Lina Tejeiro se vio obligada a volver a pronunciarse sobre el tema y dar unas nuevas declaraciones. “Mamitas y papitos, yo no estoy diciendo nada malo, ni estoy juzgando a nadie. […] Yo solo digo que ver ese tipo de situaciones me hace pensar en que no quiero tener hijos y, que no quiera tener hijos, no está mal. Bajen las armas”; escribió.

Lina Tejeiro estuvo en Estados Unidos cumpliendo compromisos laborales y vacunándose contra el covid-19, además de aprovechar su tiempo para irse de compras y compartir otros momentos con sus seguidores.

