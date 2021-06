Yanelda Jaimes, premio Álvaro Gómez Hurtado del Concejo de Bogotá en la categoría ‘Vida y obra’

Yanelda Jaimes es galardonada con el premio Álvaro Gómez Hurtado en la categoría de ‘Vida y Obra’.

La comunicadora nacida en Bogotá, pero de corazón sincelejano, quien es actualmente es periodista y conductora de noticias de RCN Radio, recibió en el Concejo de Bogotá el premio Álvaro Gómez Hurtado en la categoría de ‘Vida y Obra’ como reconocimiento a sus 30 años de labor periodistica.

En horas de la noche de este martes, desde las intalaciones el Concejo, Marisol Gómez, concejal y coordinadora del Comité de Jurados, manifestó: “quiero resaltar a la periodista Yanelda Jaimes, quien recibe el premio Vida y Obra, colega y amiga a la que admiro y respeto y con quien compartí muy de cerca cubrimientos de hechos que marcaron la historia de este país como el proceso de paz”.

Asimismo, la concejal dio a conocer este reconocimiento indicando en la red social Twiter: “La vida da vueltas y la de hoy es una feliz coincidencia. Como coordinadora de jurados del premio de periodismo Álvaro Gómez Hurtado de @concejodebogota entregué está noche el premio Vida y Obra a una de mis más queridas y respetadas colegas. Muy merecido @Yanelda.”

Ante dicho reconocimiento, la periodista Yanelda Jaimes comentó que, “en 1991, estaba en segundo semestre y por cosas de la vida llegue a hacer un cubrimiento y preguntaba muchas torpezas y Álvaro Gómez Hurtado, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, un día me dijo: ‘niñita no pregunte eso, lea’. Él me aterrizó, pero de alguna manera se convirtió en mi confidente y mi persona favorita. Siempre que no entendía algo, me iba a preguntarle y me explicaba. Él me sacó adelante y hoy más de 30 años después tengo el honor de recibir este galardón”.

Durante la jornada de premiación periodistas como José Vargas Esguerra, del diario El Espectador, quien hizo un juicioso registro gráfico de cómo viven los migrantes venezolanos en los ‘pagadiarios’. Por eso fue el mejor en la categoría Fotografía.

Por su parte, en Periodismo Comunitario el premio fue para Jenniffer Castañeda Cáceres, Natalia Monroy Castañeda, Angie Chiguazuque y Andrés Martínez, por su trabajo titulado: “Ciudadela de Iguaque”, de Sin Comillas y Boseando con la Comunidad.

En la categoría Caricatura el reconocimiento fue para José Alberto Martínez Rodríguez por su trabajo titulado: ‘Prenda Obligatoria’, publicado en el diario El Espectador.

En cuanto a la categoría de periodismo económico fue el periodista Sergio David González, con su trabajo “Me le mido”.

¿Cómo supo Yanelda que su vida sería el periodismo?

En entrevista con el periodista Sebastián Díaz Jaimes, para el blog plazacapital.co en 2020 la comunicadora confesó que todo empezó por un torneo de beisbol que se estaba dando en Sincelejo, ciudad en la que se crió a pesar de ser nacida en Bogotá.

“A mí me comenzó a gustar el periodismo desde que era chiquita chiquita, porque recuerdo el terremoto de Popayán, que lo escuché todo por radio, recuerdo a Juan Gossaín contar la historia”, reveló la comunicadora, quien agregó que supo de su gusto por el periodismo por que le gustaba contar historias.

Su primera experiencia en los microfonos se dio cuando tuvo la oportunidad de conocer al señor que transmitia los partidos de beisbol desde su ciudad.

“Mi mamá tenía una casa grande donde alquilaba piezas, donde ahí llegó el señor que iba a transmitir el nacional. De una manera lanzada le dije que me llevara al estadio y yo le ayudaba a leer las cuñas, pero a él se le hacia rarísimo porque yo tenía como 14 años. Se hizo el permiso y terminé en el estadio 20 de enero leyendo comerciales y aprendiendo mucho”, contó Yanelda.

