Valle del Cauca está sin UCI: el departamento se mantiene en alerta

Imagen de referencia. Valle del Cauca se quedó sin Unidades de Cuidados Intensivos. Foto: AFP.

Este martes 8 de junio, la Gobernación del Valle del Cauca informó que con 793 pacientes en las unidades de cuidado intensivo y una ocupación que supera el 95 %, las autoridades de salud del departamento están en alerta ante la falta de camas UCI para atender a pacientes COVID-19.

“Esta mañana amanecimos con 180 personas esperando cama a pesar de haber acomodado ayer 50, un número muy elevado de casos 1.680 el día de ayer, un número muy importante de defunciones también y una situación que sigue afectando. Esperamos tener dos semanas más absolutamente críticas elevando el número de personas que requerían UCI”, señaló María Cristina Lesmes, secretaria Departamental de Salud.

Asimismo, la funcionaria aseguró que los jóvenes son en este momento las personas que ocupan las Unidades de Cuidados Intensivos, “ya tengo jóvenes enfermos, jóvenes que han estado en aglomeraciones, tengo personas de 40 años en UCI y un número muy importante de contactos en la calle transmitiendo la enfermedad”, detalló Lesmes.

La Gobernación indicó a su vez que, frente al actual panorama la prioridad es la vacunación y las medidas de autocuidado para evitar que los contagios continúen en aumento.

“Recordarles que el uso del tapabocas debe ser permanente, que no debe estar usted en aglomeraciones, que estar usted al aire libre es una ventaja, pero debe tener las personas lejos un metro y mucha recomendación si hay marchas para el día de mañana, tratar de mantenerse independiente y al llegar a su casa hacer jornada de desinfección antes de entrar en contacto con la familia”, insistió la secretaria Departamental de Salud.

Por su lado, la gobernadora Clara Luz Roldán indicó a través de su cuenta de Twitter que en estos momentos “en todo el departamento del Valle del Cauca no hay una sola UCI disponible”.

“Lamentablemente tenemos que decir que seguimos con una cifra no muy alentadora. Hemos estado entre 1.100 y 1.500 casos diarios, no disminuimos, pero más aún todavía con una mayor preocupación frente a la unidad de cuidados intensivos, porque en este momento no tenemos una sola unidad disponible”, aseguró la mandataria.

De igual forma, Roldán indicó que en el departamento hay 56 personas a la espera de una UCI, “estamos tratando de ampliar, el Gobierno nacional quedó de mandarnos equipos para poder ampliar más”, agregó la gobernadora.

“Manifestamos mucho que el tema de las manifestaciones nos iba a elevar el número de casos, porque yo creo que todos vemos que mucha gente salía sin tapabocas, que muchas personas frente a las expresiones artísticas, bailando, cantando, se quitaban el tapabocas, eso hizo que se nos incrementara mucho el número de casos diarios”, puntualizó.

Roldán también señaló que se espera una disminución de los contagios en esta semana y aseguró que “los médicos han tenido que tomar decisiones: si tienen que intubar lo tienen que hacer en la sala de urgencias. Nos han trasladado de otros municipios, de Buenaventura, de Tuluá, pero en Cali no hay (UCI), yo misma lo he vivido, muchas personas me escriben y me manifiestan y no, ni siquiera en el hospital departamental que siempre habíamos tenido disposición de cuatro o cinco unidades de cuidados intensivos cuando llegábamos a un tope en las demás, no, este fin de semana acudimos al hospital departamental y estaba completamente lleno también”, concluyó la mandataria departamental.

