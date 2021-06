Lina Tejeiro dijo que el llanto de los niños es anticonceptivo y es atacada por papás ofendidos

Lina Tejeiro, actriz y empresaria colombiana, mostró cómo le sacaron los biopolímeros de los glúteos. Foto: Instagram de Lina Tejeiro

Lina Tejeiro estuvo de visita en Miami, Estados Unidos, alrededor de una semana, pero según ella, la experiencia de regreso no fue de su agrado, al parecer por culpa del llanto de un niño en el vuelo.

La actriz de ‘Chichipatos’ dijo que estar dentro de un avión mientras escuchabas a niños llorar, gritar y no hacerles caso a sus padres es un anticonceptivo eficaz”. Estas palabras no cayeron bien entre algunos de sus seguidores, sobre todo los que tienen hijos, por lo que recibió cientos de insultos.

Tanta fue la rabia de la turba virtual que Tejeiro tuvo que responder en una publicación de Instagram.

Mamitas y papitos, yo no estoy diciendo nada malo, ni estoy juzgando a nadie. […] Yo solo digo que ver ese tipo de situaciones me hace pensar en que no quiero tener hijos y, que no quiera tener hijos, no está mal. Bajen las armas,

A pesar de las críticas, un grupo de usuarios estuvo a favor de su opinión y otros le dijeron que el comportamiento depende mucho de la educación que reciban en casa, pues hay niños que se portan bien.

Lina Tejeiro estuvo en Estados Unidos cumpliendo compromisos laborales y vacunándose contra el covid-19. Tejeiro también aprovechó el tiempo para hacer compras, visitar a algunos amigos, acudir a una celebración privada y visitar la playa.

Lina Tejeiro se ríe de sí misma al tratar de hablar en inglés

Todo parece indicar que a la actriz Lina Tejeiro le queda un largo camino por recorrer antes de dominar en un buen nivel el inglés. Sin embargo, mientras esto ocurre ella se divierte a sí misma, a sus amigos y a todo el que la vea en las redes sociales tratando de hablar en dicho idioma.

De hecho, a través de sus historias en Instagram respondió a un par de preguntas en inglés… o eso intentó. Un usuario la interrogó, por ejemplo, sobre lo que iría a desayunar a lo que ella respondió “eggs with coffee” para luego concluir entre risas: “My english is perfect”.

Luego respondió si tenía novio: “Don´t have boyfriend. I’m alone, very alone. I’m sad… no, mentiras” y volvió a reír. Con lo que confirmó que no tenía pareja.

Tampoco dejó pasar el comentario de un usuario que le escribió: “Malísima para el inglés”. Sobre esto Lina dijo: “Me, something, I don’t know. Te voy a traducir. Ahora dime algo que no sepa”.

Finalmente, en tono humorístico dijo que ya no hablaría más en inglés. “He tomado la difícil decisión de no seguir contestando en inglés, no porque yo no sepa hablar inglés, es porque ustedes no entienden mi inglés y me lo están criticando. Que soltera se dice ‘I’m single’ no ‘I’m alone’”.

Es de resaltar que, no es la primera vez que la llanera intenta hablar en inglés, sin tener mucho éxito.

