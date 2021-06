Aún con una ocupación UCI del 99%, Santander ya no tendrá restricciones

Imagen de referencia. La ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos en Santander ya sobrepasó el 99%. Foto: Colprensa.

Pese a que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Santander ya tienen una ocupación del 99,63%, y siguen aumentando los casos de covid-19 en el departamento, el gobernador Mauricio Aguilar, anunció en las últimas horas que en la región ya no se continuarán decretando medidas como el toque de queda y el pico y cédula.

“Estábamos frenando la economía y siguen realizándose marchas, razones suficientes para seguir avanzando.”, señaló el gobernador en entrevista con RCN Radio, al explicar que el lineamiento se tomó tras observar que los santandereanos no estaban acatando las restricciones implementadas.

Ante ese panorama, Aguilar indicó a la emisora que debido a que las familias ya no aguantaban más económicamente a causa de las restricciones, desde la Gobernación decidieron acogerse a las medidas del Gobierno Nacional para poner en marcha una reactivación segura, y por ello, enfatizó en que es necesario que los ciudadanos cumplan con las normas de autocuidado.

“Me da pena decirlo y es doloroso, pero en estos momentos ya no hay cama para tanta gente, hay pacientes haciendo fila para poder ingresar a UCI, por eso las recomendaciones en el autocuidado.”, declaró Aguilar al mismo medio.

En ese sentido, el gobernador de Santander sostuvo que la decisión de no implementar restricciones en el departamento se mantendrá puesto que las recomendaciones a no realizar eventos que generaran aglomeraciones nunca fue atendida, por lo que ya no podían retrasar más la reactivación económica en la región.

Por ello, Aguilar, en su diálogo con RCN Radio, hizo un llamado a la ciudadanía para que se vacunen contra el covid-19, de tal manera que el departamento logre alcanzar la inmunidad de rebaño.

Santander registro 3.064 nuevos contagios de covid-19 al 8 de junio

Mientras en el país los contagios por covid han tenido una tendencia a disminuir, en el departamento de Santander la situación ha sido la contraria, puesto que los casos han ido aumentando. De acuerdo con el último informe de la Gobernación, a corte del 8 junio, el departamento reportó 3.064 casos nuevos de covid-19, sumando así un total de 149.340 casos confirmados.

En paralelo con el aumento de contagios en Santander, también se ha incrementado la ocupación de las UCI en el departamento que ya alcanzó el 99,7%, mientras que la ocupación en el área metropolitana de Bucaramanga es de 99,63%.

Según conoció RCN Radio, la situación más difícil la ha vivido el área metropolitana puesto que a la fecha solo tienen dos camas disponibles en las Unidades de Cuidados Intensivos, y además, hay pacientes que se encuentran en lista esperando poder acceder a una de ellas.

En entrevista con la emisora, el gerente de la Clínica Chicamocha, Oswaldo Mateus, indicó que, “en el caso de nosotros en las tres sedes estamos al 100%, esta situación nos preocupa porque si un paciente llega a necesitar una UCI no se la podemos ofrecer, entonces en los servicios de urgencias estamos entubando a pacientes y disponiendo de ventiladores, porque el paciente puede morir, pero ya no tenemos ventiladores ni punto de oxígeno para suministrar a los usuarios.”

Mateus además agregó que aunque pudiera instalar UCI en el área de urgencias, tampoco contaría con el personal idóneo para poder atender a los pacientes.

Y la situación tampoco mejora para otros hospitales. Según conoció el medio, el Hospital Universitario de Santander, la Clínica San Luis, la Clínica Bucaramanga, el Hospital Local del Norte, la clínica Foscal, la Fundación Cardiovascular, la Fundación Fosunab y la Clínica de Piedecuesta, también ya están al 100% de ocupación en sus Unidades de Cuidados Intensivos.





