Lionel Scaloni habló sobre las dificultades de enfrentar a Colombia

En la imagen, el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. EFE/Carlota Ciudad/Archivo

Este martes 8 de junio la selección de Colombia recibirá en el estadio Metropolitano de Barranquilla a la selección de Argentina para disputar la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas a Catar 2022. El partido se llevará a cabo a las 6:00 p.m., hora colombiana, y además contará con la presencia de hinchas dentro del estadio.

La ‘Tricolor’ se encuentra en la sexta casilla en la tabla de posiciones con siete puntos. Por su lado, Argentina se encuentra de segundo con once puntos, cuatro a bajo de Brasil que está de líder con 15 puntos. La selección viene de ganar 3-0 frente a Perú, mientras que Argentina empató 1-1 frente a Chile.

Este lunes, Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, habló en una rueda de prensa, previa al partido contra la selección de Colombia, en la que plantó las diferentes complicaciones de jugar contra la ‘Tricolor’, también habló sobre la situación que atraviesa el país y sobre Franco Armani, quien no pudo llamar para disputar las dos fechas de eliminatorias tras dar positivo para COVID-19.

Sobre la selección de Colombia comentó que: “Es evidente que a nivel de jugador por jugador es una gran selección y que este entrenador, que lo conozco bien, hace cosas muy interesantes, le está dando una buena forma al equipo. Es difícil y sumado a que aquí hace calor. Tiene sus dificultades venir a esta cancha”.

“Yo la vi por la televisión y lógicamente no es una situación agradable, esperemos que esté controlada y no tengamos ningún tipo de problemas. Nos dicen que está todo bien y que se va a jugar sin problema, que no va a haber nada parecido a lo de ese día. Lo he visto y lo tenemos en cuenta por si pudiera pasar a ver qué se haría, pero nos garantizan que eso no va a suceder”, comentó el entrenador sobre la situación social que vive Colombia desde hace más de un mes.

Por otro lado, la semana pasada tanto el ministerio de Salud como el de Deportes anunciaron que este encuentro contará con la presencia de hinchas en el estadio, frente a esto Scaloni dijo que: “Respecto al público mucho no tengo para decir. Tomarán las medidas necesarias, pero no deja de ser extraño porque se está viviendo un momento sanitario complicado. Esperemos que se tomen las medidas por la salud de los que van a la cancha y todos los que estamos ahí”.

Además, el director del equipo ‘albiceleste’ confesó que siempre que Messi entra a la cancha tiene varios jugadores rivales que lo están marcando. “Los partidos de Leo siempre son con dos o tres rivales siguiéndolo, es muy difícil no marcarlo zonalmente, es un poco de lo mismo (...) Vamos a ver si repiten equipo, si cambian algo, pero para nosotros la marca de Leo es algo a lo que estamos acostumbrados. Es algo que ya lo tenemos asumido”.

“Lo de Franco Armani me molesta porque no puede contagiar a nadie. Hoy no podemos contar con él, ni siquiera en el último partido con la Argentina. Él quiere estar con el grupo, es un chico que tanto adentro y afuera de la cancha nos ha dado siempre y eso nos molesta. No sabemos cuándo va a poder estar apto para jugar y que se le vaya el positivo. Es un problema porque tener un jugador así, sin saber cuándo va a estar disponible, para nosotros como cuerpo técnico es difícil y para la cabeza de él también”, confesó Scaloni. Cabe recordad que Armani dio, por segunda vez, positivo para COVID-19.

Por último habló sobre su posición frente al vaivén que ha estado la Copa América. “Sabemos lo que saben todos. Que por ahora se juega. El grupo está consciente de eso y nada más. No hay mucho para agregar. Mañana tenemos un partido y después estaremos con las luces para lo que venga”.

Para el partido de hoy la selección de Colombia deberá asegurar los tres puntos para empezar a quedar entre los cuatro primeros puestos de la tabla de posiciones y así, sobre las últimas jornadas de eliminatorias, no estar dependiendo de otras selecciones para irse a repechaje o quedar por fuera del Mundial a Catar 2022.

Además, si la ‘Tricolor’, logra llegar a Catar, certamen que se llevará a cabo en diciembre de 2022 dadas las condiciones climáticas, sería el tercer mundial consecutivo en clasificar. Por último, Reinaldo Rueda se encuentra dirigiendo por segunda vez a la selección, el primer periodo se dio entre el 2004 y el 2007, donde estuvo, por primera vez, en las eliminatorias a Alemania 2006.

SEGUIR LEYENDO: