“La mayor aglomeración es en TransMilenio”: Gustavo Petro responde a críticas de Claudia López por supuesta alza de contagios por las protestas

Gustavo Petro y Claudia López confrontaron de nuevo en Twitter. Foto: archivo particular.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, es nuevamente objeto de críticas por parte de Gustavo Petro, senador y líder de la Colombia Humana. Desde que acordaron unirse en la segunda vuelta de las presidenciales de 2018, después de la derrota de Sergio Fajardo, las figuras políticas se han visto en más diferencias que encuentros.

Esta vez, la alcaldesa trinó en contra de las protestas por su impacto en los positivos y muertes por covid-19. En el último reporte, Bogotá acumuló 8.415 nuevos casos y 149 muertes. “Bogota no necesita toma de aglomeraciones sino de decisiones del gobierno nacional y el Comité del Paro. Tras 40 días de movilizaciones no han concertado nada y en cambio se ha disparado el contagio y mortalidad por covid-19. El camino es solucionar en vez de empeorar la situación”, aseveró la alcaldesa en Twitter.

Trinos de Claudia López

En otro trino, minutos después, resaltó que las partes en las negociaciones del Gobierno deben concertar soluciones. “Al menos durante dos semanas más seguiremos viendo las consecuencias de 40 días de aglomeraciones sin bioseguridad que generaron súper dispersión de covid-19. Reiteramos llamado al gobierno nacional y Comité del Paro para que concerten y solucionen en vez de dejar empeorar todo”, añadió.

Frente a las críticas, Gustavo Petro, uno de los políticos que más ha mostrado su apoyo a manifestantes en redes, criticó el enfoque que aplicó la alcaldesa. “De acuerdo, alcaldesa, pero la mayor aglomeración diaria es la de TransMilenio y se reproduce en los sitios de trabajo. Para evitarla hay que pagar renta básica a las familias para que entren en cuarentena y subsidio de nómina a las empresas que cesen actividades”, respondió el senador y líder en encuestas de cara a las elecciones de 2021.

Trino de Gustavo Petro

Además, señaló que la protesta social es una actividad a la intemperie y que la ciencia indica que estas son menos riesgosas en términos de proliferación del virus que desató la pandemia. “Echarle la culpa a las actividades al aire libre, usted lo sabe, es anticientífico”, finalizó el senador.

Frente al tema, replicando una noticia que indica que la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en Bogotá llegaron al 98%, recalcó que los buses de transporte masivo son los culpables del pico prolongado. “¿Por qué si el sistema hospitalario colapsó liberan las restricciones? Porque es culpa del paro dirán, pero no. El mayor grado de contagio se da en el sitio de trabajo y en el bus. Liberan la fuerza de trabajo para hacer ganancias y la condenan al contagio”, señaló el precandidato presidencial.

Y este no ha sido el único enfrentamiento por Twitter entre los políticos en los últimos días. En una entrevista a Caracol Radio, la mandataria habló sobre las protestas en Bogotá y aseguró que hay políticos que están “metiendo plata” para mantener las protestas en la ciudad y señaló a Colombiana Humana como uno de ellos. Tras las declaraciones, el senador Gustavo Petro, líder del movimiento se pronunció.

“Hay mucho político metido. En las Américas yo te diría que es el desfiladero de políticos, cada uno tratando de lucirse, de hacer, de ayudar también, de entender... También metiendo plata, no diría yo que para vandalismo, pero sí para mantener la protesta.”, afirmó la alcaldesa de Bogotá al medio bogotano.

Horas después de que la alcaldesa de Bogotá entregara esas declaraciones, el senador y líder del movimiento político, Gustavo Petro, se pronunció al respecto, dejando en claro que no le daba importancia a las difamaciones que López hacía en contra del partido.

“A mí no me importa la calumnia de Claudia contra nosotros, solo porque no fue capaz de pactar nuestra propuesta de priorizar la inversión en sedes de la universidad pública y el metro subterráneo.”, escribió Petro a través de su cuenta de Twitter.

El dirigente de la Colombia Humana en el misma publicación añadió: “Me interesa que dé la orden, como jefe de policía, de no sacar el Esmad.”

