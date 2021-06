Abulia, el trastorno que aqueja a Dany Hoyos, el comediante que le da vida a ‘Suso, el paspi’

Caracol Televisión

La comedia le salvó la vida, argumenta Dany Hoyos, el comediante paisa que encarna a ‘Suso, el paspi’. Sin motivaciones para continuar con su vida, y sin intereses particulares sobre algo en particular, Dany explicó, en una entrevista con el programa de historias de vida del Canal Caracol, ‘Los Informantes’, que padece de Abulia, un trastorno que lleva a quien la padece a no sentir estímulos sobre situaciones positivas que puedan sucederle. Según el portal de Avances Psicológicos, se trata de “fenómeno psicológico caracterizado por un estado persistente en el que prácticamente desaparece la capacidad de sentirse motivado o ilusionado por cualquier cosa, hasta el punto en el que se desatienden las rutinas del día a día necesarias para llevar una vida normal”.

Aunque no usó la palabra ‘depresión’ en su entrevista con ese programa de televisión, Dany habló de la tristeza que lo ha abarcado durante una gran parte de su vida, sentimiento que, incluso, lo llegó a pensar en quitarse la vida. De acuerdo con su relato, Hoyos se encontraba viviendo en un apartamento que quedaba ubicado en el piso 16 de un edificio. Al ver por la ventana, hacia abajo, lo primero que pensó fue que nada cambiaría a su alrededor si dejaba de existir. En ese momento, cuando estuvo a punto de cometer suicidio, una llamada le salvó la vida.

“Sonó el teléfono, y me dijo mi tía, ‘es que es para unos papeles de los restos de su abuelita’, me fui a buscar los papeles, y se me olvidó que me iba a matar”, contó el comediante y actor paisa que asegura que en esos hechos estuvo involucrada su abuela, “ella me salvó”.

Dany aseguró que una de las cosas más difíciles de su tristeza ha sido ver la reacción de la gente a su alrededor quienes, en algunas ocasiones, han llegado a desacreditar sus sentimientos y su salud mental, “¿porqué vas a estar triste si lo tienes todo?”, le preguntaba la gente.

El humorista, que hoy tiene su propio programa de entrevistas en el Canal Caracol, y quien recientemente cumplió uno de sus sueños más grandes al crear su propia librería, asegura que su salud mental ha mejorado, y que hablar al respecto ha sido una herramienta muy útil para sobrellevar sus trastornos. Dany, en su niñez, y por muchos años luego de ella, escondía su tristeza porque solía pensar que era un sentimiento para débiles. “Ya no me aíslo, ya salgo. Antes no contaba, ahora le digo a la gente: ‘tengo esto, si no soy entusiasta, no es mi intención’”.

Librería ‘Te creo’

Dany Hoyos, en mayo de este año, compartió con sus seguidores, a través de su cuenta de Twitter, que uno de sus más grandes sueños de toda la vida se había hecho realidad: tener su propia librería. Bajo el nombre ‘Te creo: escuela de arte”, Hoyos comenzó su emprendimiento, el que llevaba planeando desde hace mucho tiempo.

“No me pude aguantar, en comunicaciones me decían que no contara todavía, pero es que es un sueño cumplido. Tendremos café, domicilios, libros vividos, novedades, independientes, infantil, juvenil, universal, creatividad, mejor dicho de todo. Damos vida a las historias”, dijo Dany que, con los días, explicó que el espacio estaba destinado para “ser casa de la palabra, la conversación, el debate respetuoso de la ideas”.

Para Dany no han sido fáciles los últimos meses. En enero de este año, a través de un video de poco más de dos minutos, el comediante relató que había perdido a una de las personas que más amaba en el mundo, a su abuelo, a causa de complicaciones derivadas al coronavirus. El presentador, en su comunicado, invitó a los ciudadanos a ser conscientes, y a entender la pandemia como algo serio, y no como un juego. Invitó a ser empáticos, a cuidar al prójimo, y a ser constantes con los cuidados necesarios para combatir la enfermedad.

‘Te creo’, para Dany, es un proyecto que le devolvió un poco de esperanza entre las malas noticias, “en medio de tanta incertidumbre y angustia de mi familia, esta imagen le da una caricia a mi alma. Llegaron las bibliotecas de la Librería. Muy pronto”, escribió el paisa en sus redes, antes del lanzamiento oficial del espacio.





Seguir leyendo: