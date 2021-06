“No hay ninguna prueba”: la pelea entre Elizabeth Loaiza y Nicolás Arrieta por un presunta sanción contra la empresaria

Elizabeth Loaiza. Foto: Instagram @elizabethloaiza

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en mayo de 2020 en contra de Elizabeth Loaiza Junca por ofrecer el producto ‘ProMed Covid 19 Rapid Test’. La influenciadora digital subió unas historias que la SIC definió como “actividad de promoción (...) en donde además, aseguró que dichos productos contaban con el Registro Sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA”.

Sin embargo, hasta el momento la entidad no ha expedido ninguna decisión contra Loaiza ni le ha aplicado una sanción o multa. Por eso, en las historias de Instagram se libró una discusión entre ella y el youtuber e influenciador Nicolás Arrieta.

“La Superintendencia nunca ha dado respuesta acerca de las presuntas pruebas de covid sin INVIMA que estaba vendiendo la Loaiza, entonces ¿fue un show mediático, solo fue por molestarme? porque hasta donde yo sé no hay ni media prueba que diga que yo haya vendido, comercializado, importado o que yo haya vendido absolutamente nada con una prueba covid. Entonces, dejen de creer estupideces”, señaló la influenciadora.

Luego, subió una historia diciendo que en el video etiquetaron mucho a Nicolás Arrieta y le envió un mensaje: “tienes pruebas?, ¿vas a ganarte los 100 milloncitos? Espero el video con pruebas, no con tus argumentos a priori”, así que el joven también le respondió.

“El pliego de cargos que formulo la SIC, son cosas que uno se pregunta, o sea, la lógica, presuntamente de esta vaina, es que promocionar algo sin INVIMA, ¿no es un delito? y ¿qué pasó con este cargo? hay que averiguar, hay que presionar. Que me den esa plata de una vez, que me la consignen”.

Y siguió: “haz el favor y coge esos 100 millones, inviértelos en alguna vaina que te dé plata para que que dejes de estar promocionando tanto producto por ahí sin INVIMA ,porque uno dice esta gente tan millonaria, tan rica, para que se le pase promocionando esas cosas tan piratas”.

Pero Elizabeth no se quedó callada y le respondió: “una formulación de cargos, tú que vienes de familia política, supuestamente o presuntamente, corrupta, debes saber de qué te estoy hablando. Entonces, no trates a la gente como si fuera bruta. Yo haré un video (...) porque me parece que tú siempre te burlas de las personas, pero nadie te ha dicho la verdad a ti. Y deja de tratar a tus seguidores como pendejos, ahí no hay ninguna prueba, muéstrame dónde está el delito. Muéstrame las pruebas, no noticias falsas”, afirmó Loaiza.

Luego hizo otro video en el que dijo que Nicolás afirmó a sus seguidores que ella lo había bloqueado. Agregó que hasta lo siguió en Instagram para ver “qué era lo que decía”, concluyó. Ante esto Nicolás no le ha respondido.

Elizabeth Loaiza resultó ser una de las afectadas por los diferentes bloqueos que se han presentado en el país. La caleña denunció a través de sus redes sociales que quedó atrapada en uno mientras se movilizaba por una carretera, por lo que decidió enfrentarse a los manifestantes para exigirles que acaben con los bloqueos.

En un video de 13 minutos que subió a su cuenta de Instagram, Loaiza mostró el momento en que el vehículo en el que se movilizaba fue interceptado por dos motos que le cerraron el paso, ocasionando además un trancón sobre la vía. “Esto no es pacífico, esto no es pacífico”, es lo que se le escucha decir a la modelo antes de que decidiera bajarse del carro para intentar saber qué es lo que estaba pasando.

Una vez fuera, y sin utilizar su tapabocas por prevención al covid-19, la empresaria comenzó a pedirle a los conductores de las motos que la dejaran pasar tanto a ella como a las demás personas que comenzaban a hacer fila desde sus carros. Sin embargo, dos de estas personas le indicaron que, al parecer, uno de sus compañeros fue estrellado por un carro que había pasado y que por eso decidieron establecerse allí.

