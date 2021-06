Procuradora Margarita Cabello designa a hermana del fiscal Barbosa en importante cargo del Ministerio Público

Procuradora Margarita Cabello y fiscal general Francisco Barbosa. Fotos: Colprensa.

A la dura controversia que enfrenta la Procuraduría General de la Nación por la reforma al Código Disciplinario -que ya fue aprobada en primer debate en el Congreso- se suma la designación, en un importante cargo, de la hermana del fiscal general Francisco Barbosa en el Ministerio Público.

Así lo informó la emisora W Radio, medio que reveló que la controvertida procuradora general Margarita Cabello, designó en el mes de abril a María Paula Barbosa Delgado, hermana del jefe del ente acusador, como asesora del grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Procuraduría.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, la nueva funcionaria del Ministerio Público es comunicadora social y periodista, egresada de la Universidad Sergio Arboleda; la misma casa de estudios en la que se tituló como abogado el presidente de Colombia, Iván Duque.

Además, según la página del Gobierno, la hermana de Barbosa y quien ahora se desempeña en el alto cargo de la Procuraduría, posee una especialización en Gestión Humana. Entre su experiencia laboral, se destaca su cargo como directora de Internacionalización de la Universidad Sergio Arboleda y asesora del despacho del ministro del Deporte, Ernesto Lucena.

Además, fue directora de una empresa y profesora de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A y coordinadora del departamento de prácticas de la misma institución universitaria de la cual se graduó como comunicadora social - periodista.

Polémica

Las reacciones a la noticia no se hicieron esperar, pues desde que Margarita Cabelló asumió su cargo como procuradora, ha sido cuestionada por un presunto conflicto de intereses en asumir la dirección del Ministerio Público por sus nexos con el primer mandatario. Recordemos que Cabello se desempeñó como ministra de Justicia en el gobierno Duque, lo que le ocasionó críticas al asumir la jefatura en la Procuraduría.

Algunos de los comentarios que recibió Cabello fueron por parte de los periodistas Daniel Samper y Félix de Bedout, quienes lanzaron irónicos comentarios contra la nueva designación en la Procuraduría: “Margarita Cabello nombra en la Procuraduría a la hermana del Fiscal Francisco Barbosa, quien venía de ser asesora del Ministerio del Deporte. Esto en medio del estallido social y la enorme desconfianza en los organismos de control. Sin pena, sin asco, les vale...”, criticó de Bedout.

Entre tanto, el día de su posesión como procuradora, en enero de este año, la funcionaria aseguró: “Vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar y adversarios incansables de los corruptos e ineficientes. Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ese conocimiento no significa complicidad, eso tiene que quedar muy claro para que no se lleven sorpresas”, expresó.

Desde su llegada a la Procuraduría ha enfrentado varias críticas. Ahora, tras la aprobación de la reforma al Código Penal, que impulsó la misma Margarita Cabello, luego de un fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenara al país evaluar los alcances del Ministerio Público para sancionar a los funcionarios elegidos por el voto popular, por el caso de Gustavo Petro, quien fue destituido de la Alcaldía de Bogotá por el entonces procurador Alejandro Ordoñez, la llama de la polémica promete reavivarse.

El texto se empezó a debatir el primero de junio en ambas cámaras del Congreso y ya ha levantado fuertes polémicas entorno a lo que propone. Este miércoles, varios políticos y analistas señalaron que es inadmisible que en medio de una crisis económica, con este proyecto se pretenda crear 500 nuevos cargos en la Procuraduría.

El representante a la Cámara, del Centro Democrático (el partido del Gobierno), Gabriel Santos señaló: “Es insólito que, en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país, el Gobierno pretenda promover el aumento en la planta de la Procuraduría a través de un mensaje de urgencia. Me opongo a ese proyecto de ley. No puede ser que sigamos pensando en gastar cuando lo que necesitamos es ahorrar”.

