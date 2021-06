Nuevo caso de jeringa vacía en puesto de vacunación en Kennedy, al sur de Bogotá

Esperanza Poveda, mujer de 51 años, fue pinchada con una jeringa vacía en un puesto de vacunación de la EPS Compensar. Fotos: Captura redes, Reuters - referencia

En Colombia, se han evidenciado hechos en los que la población elegible para vacunación resulta pinchada con una jeringa sin el biológico inmunizador contra el covid-19. Por esto, las autoridades recomiendan que se verifique que el líquido esté en el cilindro de la jeringa y que el mismo sea tomado desde los frascos contramarcados por las farmacéuticas.

Sin embargo, los casos de error por parte de los enfermeros dispuestos para vacunar siguen ocurriendo. El pasado lunes, en un puesto de vacunación de la EPS Compensar en la localidad de Kennedy, Esperanza Poveda, una mujer de 51 años, fue punzada con una jeringa vacía. En el video, subido en redes sociales para denunciar los hechos, se ve que el procedimiento transcurre con normalidad al principio y la enfermera le muestra el frasco con el biológico a la paciente.

La mujer encargada de vacunar le pregunta a la mujer si es alérgica a algún medicamento y también le da indicaciones por si ocurren efectos adversos posteriores a la aplicación. Después, le pone alcohol al brazo izquierdo de la mujer y, sin haber sacado la dosis del frasco con la aguja, la enfermera pincha a la mujer sin ningún tipo de líquido. La mujer, inocente de que no recibió la primera dosis de inmunización, agradece por el servicio.

Nuevo caso de jeringa vacía en centro de vacunación en Bogotá

“Yo salí confiada con mi vacuna y cuando llegué y miré el video, mi hija lo miró, me enteré de la sorpresa de que no me vacunaron. No me aplicaron la vacuna”, dijo para Noticentro CM&.

Frente a la denuncia, Compensar EPS, responsable de la dosis que se le tenía que poner a Poveda, afirmó que se trataba de un error humano cometido por la enfermera. “Compensar EPS conoció la situación, estableció contacto con la afiliada para aclarar lo ocurrido y luego de evidenciar que se trató de un error humano por parte de la vacunadora, procedió de manera inmediata para que la usuaria recibiera su primera dosis”, aseveró la compañía, según reporta el noticiero.

A mediados de mayo, se conoció otra denuncia de jeringa vacía en el coliseo Yesid Santos, uno de los cinco lugares dispuestos para vacunación masiva en Medellín. De acuerdo con Blu Radio, el caso quedó registrado en video gracias a que, “mi papá le pidió a un señor que conoció en la fila que grabara el momento”, como lo aseguró Andrea, hija de Francisco, de 62 años.

Andrea, que es trabajadora del sector salud, se percató de que la jeringa estaba vacía en el momento en que supuestamente estaba siendo vacunado su padre y que además, la personas que estaba realizando el procedimiento fingían como si en realidad estuviera aplicando la dosis.

“La enfermera en ningún momento presentó el frasco de ampolla. Desempaca la jeringa, la pone en un papelito y la coge vacía y lo chuza. Lo peor es que hace como si la estuviera aplicando, como fuerza”, le comentó a BLU Radio, similar al caso de Poveda.

Por lo que con prueba en mano, se acercó al punto de vacunación y le exigió a los trabajadores que vacunaran de verdad a su padre y logró que en el segundo intento, el hombre de 62 años quedará inmunizado. Incluso, la enfermera pidió disculpas por el inconveniente.

Denuncia por jeringa vacía en Medellín

Andrea comentó a la emisora colombiana que decidieron hacer publica la denuncia pues no es la primera vez que se ve este tipo de procedimientos en el país, y porque cree que esto debe ser investigado por los organismos correspondiente. Y aprovechó para hacer un llamado a las personas para que se percaten de que cuando vayan ha ser vacunados, el procedimiento se haga de la forma correcta.

