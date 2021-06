Grupo de expertos encuentra como una necesidad imperiosa la aprobación de la reforma tributaria

Imagen de referencia. -Colprensa.

El Comité Consultivo para la Regla Fiscal de Colombia resaltó este jueves la necesidad imperiosa de aprobar una reforma tributaria para el país que permita la producción de mayores ingresos a partir de 2022.

El grupo de expertos encargado de analizar las finanzas públicas y revisar la versión preliminar del escenario fiscal del país, se reunió durante la jornada en la que el Ministerio de Hacienda llevó a cabo la presentación de los puntos principales del proyecto que pretende llenar el hueco fiscal agudizado por la crisis sanitaria.

El comité aseguró en un comunicado que en el debate público, en medio de la crisis social y económica que atraviesa el país, se ha sugerido una expectativa con relación a una reforma que genere ingresos permanentes adicionales del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

“Si bien esto sería un esfuerzo importante, de no complementarse con medidas adicionales en el mediano plazo, la deuda pública se estabilizaría en niveles que no serían compatibles con un entorno macroeconómico y de tasas de interés favorables al consumo de los hogares, y la recuperación del empleo y la actividad productiva”, llamó la atención el grupo de expertos.

En ese sentido, aseguraron que reconocían los esfuerzos del Gobierno nacional por impulsar la reactivación económica y en mantener los apoyos a la población más afectada en medio de la pandemia por covid-19, que ha agudizado la crisis social y económica del país.

La presentación del proyecto de reforma tributaria, con el que se buscaba recaudar más de 23 millones de pesos para enfrentar el déficit fiscal producto de la crisis sanitaria, ocasionó la movilización social que cumple en el país la jornada 37 de protestas en el país.

“El Comité manifiesta que es deseable que el Marco Fiscal de Mediano Plazo cuantifique estas necesidades futuras, y sus posibles fuentes y temporalidad, de tal suerte que se construya una senda creíble de convergencia de la deuda pública a los niveles deseados. Asimismo, consideró que el proyecto de ley debe incorporar una meta de deuda en el marco de la Regla Fiscal, que consolide la confianza de la sociedad en este instrumento”, indicaron el documento.

Por último, el grupo de expertos reiteró que es fundamental contar con un compromiso de los actores sociales con el fin de establecer la la suficiencia de los recursos que se deben recaudar con las demandas del Estado.

“La situación estructural de las finanzas públicas es tal que esta coherencia no existe, y las nuevas demandas surgidas de la pandemia han ahondado la brecha. Lograr esta coherencia, requerirá un mayor esfuerzo futuro de todos, incluidos grupos de la sociedad que históricamente han aportado por debajo de sus posibilidades”, concluyó el comité.

/ Colprensa

De acuerdo con el Gobierno nacional, así se financiará la nueva reforma tributaría

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, señaló en la última sesión del foro que organizaron las comisiones económicas del Congreso, que la reforma tributaria sigue siendo urgente ya que, “lo social no da espera, el sueño aplazado de ese joven que no ingresó a la educación superior no da espera, porque el sueño de esa mujer que perdió su trabajo y quiere ingresar al mercado laboral no puede dar espera, no da espera el microempresario que necesita el subsidio a la nómina para sortear sus necesidades de caja”.

Por lo que en el último mes el Gobierno ha trabajado en este proyecto que tiene contemplado que el 40 % de las fuentes de recursos provengan de más impuestos a empresas y a las personas naturales de mayores ingresos, un 20 % será financiado con políticas austeras a las instituciones y otro 20% en la prevención de evasión y elusión de impuestos y un porcentaje menor de la venta de activos de la nación.

De igual manera, y como estuvieron de acuerdo varios sectores políticos y sociales durante cuatro sesiones de discusión, la clave de ese paquete de medidas es no tocar las pensiones, el IVA y tampoco aumentar la base gravable de personas naturales que hoy no pagan impuesto de renta pues los ciudadanos también están tratando de sobrellevar la crisis y en muchos casos el desempleo.

SEGUIR LEYENDO

<br/>