El conmovedor mensaje de Falcao para Rueda y la selección Colombia previo al partido con Perú

En el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia venció 2 - 0 a Perú en el marco de las eliminatorias al Mundial Brasil 2014. En la foto: Radamel Falcao García. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

Radamel Falcao García, como de costumbre, dejó ver su calidad no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella. Pese a no ser convocado a la selección Colombia para los partidos por la séptima y octava jornada de las eliminatorias, quizá debido a las lesiones por las que no ha tenido la regularidad deseada en Galatasaray, envió un mensaje de aliento a sus compañeros.

En Twitter, el ‘Tigre’ compartió un video en el que se ve a los convocados por Reinaldo Rueda abrazados acompañado de la siguiente frase:

<i>“Vamos muchachos!!! Envío toda mi fuerza y voz de aliento para el partido. Mucha sabiduría al cuerpo técnico y a todo el equipo mi apoyo y respaldo. Vamos Colombia. Vamos. Unidos podemos”.</i>

La últimas vez que Falcao García y James Rodríguez, dos de los referentes de la selección Colombia, no estuvieron juntos fue por las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Rusia 2018. En ese entonces, el combinado tricolor le ganó a Paraguay por la mínima diferencia y empató con Uruguay 2-2.

Este jueves, el mismo día que el ‘Tigre’ compartió el mensaje con sus compañeros, el periodista Nelson Ascencio dio a conocer en Blu Radio que, al parecer, Reinaldo Rueda se habría contactado con Falcao para contar con él en la selección.

La respuesta del ‘9′ habría sido negativa dado que “no se encontraba totalmente recuperado de su fractura facial”, de acuerdo con Ascencio. Aún no se sabe si la ausencia de Falcao estará en la Copa América, por lo que sí es seguro es que está de vacaciones y recuperándose de su lesión en Miami, como lo evidencian algunas fotos compartidas en Instagram.

La lesión facial de Falcao

El pasado domingo 11 de abril Falca sufrió un choque de gravedad con uno de sus compañeros, Kerem Aktürkoğlu, durante un entrenamiento. Ambos jugadores fueron evaluados y se determinó que Radamel tenía que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en su rostro.

“Kerem Aktürkoğlu y Radamel Falcao, que sufrieron una colisión frontal en una posición durante el entrenamiento, no pudieron completar el entrenamiento. Ambos actores fueron enviados a nuestro hospital patrocinador para los exámenes necesarios”, informaron en su momento ‘Los Leones’.

Luego confirmaron que al colombiano se le había realizado un procedimiento de manera efectiva, y que habría que esperar su evolución para determinar su tiempo de ausencia.

“Tras el choque de cabeza en el entrenamiento de hoy se detectó una fractura en los huesos faciales”, comunicó el Club. Y aunque Falcao regresó a los entrenamientos el 27 de abril, su recuperación aún no estaría al 100 %.

Falcao querría continuar en Galatasaray

Falcao llegó ovacionado por la hinchada al Galatasaray en 2019, pero ahora, producto de las lesiones que no le han permitido brillar, su realidad no es la mejor en el club. La dirigencia del club le habría solicitado al delantero y a su representante, Jorge Mendes, escuchar ofertas en el mercado de fichajes que se avecina, si bien contractualmente está vinculado hasta junio de 2022.

Pese a que Galatasaray estaría dispuesto a dejar libre al ‘Tigre’, que anotó 19 goles en 33 juegos esta temporada, el jugador querría continuar en el club, de acuerdo con el diario turco Sporx.

“Falcao García, quien tiene contrato con Galatasaray hasta 2022, no ve con buenos ojos salir del equipo, aunque tenga ofertas de Estados Unidos. “El colombiano planea terminar la próxima temporada aquí e irse al final de la campaña. Por ahora, el jugador no se va del club”, aseguró el medio.

SEGUIR LEYENDO: