Dura respuesta de Sergio Fajardo a tuitera que lo mandó a ver ballenas: “se necesitan güevas”

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, Colombia. Foto: Colprensa.

Tal parece que al precandidato presidencial Sergio Fajardo no le perdonan que en la segunda vuelta presidencial del 2018 -en la que Iván Duque le ganó a Gustavo Petro- el exgobernador antioqueño se haya ido al Pacífico colombiano a ver ballenas; por lo menos, así se lo hizo saber una seguidora que confrontó al político ‘verde’, de manera grotesca, en Twitter.

El comentario de la cibernauta se dio luego de que Fajardo publicó un pronunciamiento en su Twitter, donde se refirió al paro nacional y la crisis que enfrenta Colombia desde que inició el paro nacional, el cual, según el exalcalde de Medellín, ocasionó que “estemos viendo un estallido social inédito en la historia de Colombia. (...) Una ciudadanía que se expresa, que expresa su molestia, indignación, su malestar con las desigualdades sociales de nuestra sociedad con la pobreza de nuestra sociedad”, expresó.

Luego de su video de casi 3 minutos, una de las cibernautas le respondió con un duro comentario en el que no solo le reprochó su posición frente a la situación actual, sino que también le sugirió irse a ver ballenas, tal y como hizo cuando perdió las elecciones en 2018: “Mi reflexión es que crespitos debe irse a ver ballenas porque no tiene güevas para dirigir esta patria”, trinó.

En el video, Fajardo recibió más de 300 respuestas de sus seguidores y contradictores: unos elogiaron su alocución y otros, al igual que la anterior usuaria, le enviaron fuertes críticas. Sergio Fajardo citó varios de esos tuits y les respondió con mensajes reflexivos y no pasó desapercibido el mensaje sobre las ballenas.

En su contestación, el exgobernador de Antioquia aseguró sentirse triste por la percepción de que quien llegue al poder “necesita güevas” y agregó que es una cosmovisión que debe superarse:

“Ana María me da mucha tristeza leer que creas que para dirigir el país “se necesitan guevas”. Esa visión de la autoridad del macho que grita y da órdenes es parte del problema que tenemos que superar”, respondió Fajardo en Twitter.

Otros comentarios que recibió el exmandatario de Antioquia fueron: “Mentalidad uribista, qué desagradable; “Uno ve hablar a @sergio_fajardo y le da es sueño. A fajardo le faltan es COJONES para dirigir esta patria”, escribieron algunos usuarios.

Pues bien, el también matemático no dejó pasar otros comentarios que recibió tras su publicación y le respondió a varios de ellos. Por ejemplo, le pidió a otra usuaria que lo mandó a callar que dejara la misoginia: “Está bien que no estés de acuerdo con mis reflexiones, pero la misoginia sobra”.

También dejó en claro que no es familiar de Lina Moreno, la esposa del expresidente Álvaro Uribe y que su declaración de renta es pública para que quien quiera pueda recibirla: “Wilson no soy primo hermano de la esposa del expresidente. Sí hemos recibido aportes de ese grupo y aprovecho para decirte que las donaciones que he recibido en todas mis campañas son públicas y las puede consultar cualquier persona. Saludos”, sentenció.

Igualmente, en otras de sus respuestas, comentó que apoya a quienes quieren reformar la fuerza pública colombiana y por eso “desde el 2019 venimos proponiendo una reforma de la policía, para el bien de la ciudadanía y de la misma policía”, escribió.

Finalmente, entre varias otras respuestas, el excandidato presidencial de 2018 aseguró que este jueves 3 de junio se dirigirá a Barranquilla, junto a la Coalición de la Esperanza, para encontrar soluciones al paro nacional.