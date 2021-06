Margarita Rosa le respondió a usuario que calificó sus trinos de comunistas

En la imagen la actriz, escritora y presentadora colombiana, Margarita Rosa de Francisco. Foto: Instagram Margarita Rosa de Francisco.

Margarita Rosa de Francisco volvió a dar de que hablar en redes sociales. Esta vez, la actriz, escritora y presentadora colombiana alzo su voz en Twitter para responderle a un usuario que calificó uno de sus trinos como comunista.

Todo comenzó cuando la actriz publicó un video el martes 1 de junio en su cuenta de Twitter, en el que aparece una habitante de Facatativá denunciando que en el municipio la fuerza pública estaba haciendo uso de armas que podían atentar contra la vida de los manifestantes que se han movilizado de manera pacífica.

“Yo quiero servirle de megáfono a esta valiente mujer”, escribió Margarita Rosa de Francisco en su red social adjuntando el video de la denunciante.

“<i>Este tipo de armas sí se disparan al cráneo pueden romperlo. Estamos diciéndole a la comunidad internacional que nos ayude con urgencia porque aquí en este punto han habido decenas de heridos, por lo menos más de 30, algunos han ido al hospital y otros han tenido que recuperarse en sus casas por que temen ir a los hospitales. (...) Cuando han ido al hospital San Rafael los policías se los llevan y los judicializan.</i>”, denunció la ciudadana en la grabación.

Tras la publicación del video, un tuitero, identificado en la red social como David Grijalba, criticó la grabación compartida por Margarita y le señaló que el capitalismo es la solución que necesita el país ante la crisis social que está atravesando y no el comunismo.

“En lugar de la izquierda, mejor una política libertaria de derecha con autoridad, orden , bajos impuestos , apoyo a emprendedores, empresas , negocios. El capitalismo es la solución a la pobreza, el comunismo es la puerta a la pobreza. La izquierda destruye.”, señaló Grijalba en su cuenta de Twitter a la actriz colombiana.

Luego de que Grijalba publicara el comentario, de Francisco no dudó en contestarle y precisó que la denuncia no tenía nada que ver con el comunismo, sino por el contrario, de justicia social, de hacer valer los derechos fundamentales de los colombianos.

“¿Quién está hablando de comunismo? no repitan más esa idiotez. Estamos hablando de justicia social, nada más. Hagan toda la plata que se les dé la gana, pero no a costa de robarle derechos fundamentales a la gente. No joda, qué terquedad.”, expresó Margarita Rosa de Francisco en su red social.

Las publicaciones generaron polémica en Twitter y varios usuarios se manifestaron a favor y en contra de las mismas.

“Yo de usted no le hacia caso a este tipo El pobre chico privilegiado vive en un mundo de fantasía donde todas las estupideces que propone desde su burbuja tienen sentido Una vez dijo que Colombia se volvería del primer mundo si legalizaba el porte de armas.”, comentó el Movimiento Naranja a la presentadora y también escritora colombiana.

“Nooo querida Margarita, no gastes pólvora en gallinazos, hay gente con la que uno está en desacuerdo y se puede debatir, pero ese @hdmedgrijalba es un descerebrado que no conoce ni las mínimas premisas de la democracia y el estado de derecho...”, escribió otro usuario en apoyo a Margarita Rosa de Francisco.

“Quien lo va a solucionar ? Petro? Si esa y muchas causas justas las abanderara un político con MORAL para hacerlo estoy al 100 % , pero petro ? Alcaldia y senado póngale 0. De Guatemala para guatepeor. Que desesperanza mi opinión no me hablen de burbuja y empatía.”, comentó otra internauta evidentemente en contra de la publicación realizada por Margarita Rosa de Francisco.

Tras los tweets, en la mañana de este miércoles, de Francisco por medio de otro trino pidió a los usuarios que opinaran y dieran pruebas de que “el paro es financiado por Maduro con ayuda de Rusia y China, la Minga forma parte del cartel de Sinaloa, vinieron armados y a cobrar peajes dentro de la ciudad, y de que el paro es culpa de Petro, comunista.”

